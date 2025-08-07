Ведуча шоу "Ебаут" Катерина Мотрич розповіла, як проживає втрату чоловіка – актора і військового Юрія Феліпенка. Він загинув у червні, захищаючи Україну на війні.

Катерина вважає, що гідно проживає втрату коханого. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Рефлексія".

Я дуже стараюся не зійти з розуму. Я поки що, по-перше, не усвідомила, що це трапилося. Це теж важливо. Навіть коли я проговорюю собі в голові, що Юра загинув – це як прикол якийсь. Я з одного боку усвідомлюю це, а з іншого – його так багато в моєму житті було і залишається, що я не усвідомила це ще,

– зізналась Мотрич.

Катерина поділилась, що багато працює з терапевткою, з психіатром, читає, намагається відволікатися і продовжувати жити, адже її чоловік цього хотів.

Я дуже намагаюсь продовжувати це життя. Я не можу сказати, що у мене виходить, тому що є речі, які рятують, допомагають, відволікають або допомагають забутися, проте все одно цей стан треба проходити. Перші два тижні було найкраще – мені просто перманентно було погано,

– поділилась інфлюенсерка.

Мотрич додала, що зараз її стан мінливий: дівчина може займатись своїми справами, а потім раптово приходить усвідомлення реальності. Інфлюенсерка зізналась, що у цей момент почувається погано.

Інтерв'ю з Катериною Мотрич: дивіться відео онлайн

Катерина Мотрич розповіла, що багато пише Юрію в блокноті, робить все, аби його пам'ятали.

"Хочу розказати світу про Юру. Про те, яким він був класним", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали історію кохання Катерини Мотрич і Юрія Феліпенка.