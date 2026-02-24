Громкие заявления об измене и издевательствах: ссора между бывшей и нынешней женами Остапчука продолжается

После массированного обстрела со стороны России, произошедшего 22 февраля, пострадал дом, принадлежащий Владимиру Остапчуку и его бывшей жене Кристине Горняк. На фоне этих новостей снова разгорелась публичная ссора между Кристиной и Екатериной Остапчук, нынешней возлюбленной шоумена.

В сети продолжили появляться заявления как от Кристины Горняк, так и от Екатерины Остапчук в их соцсетях. Каждое новое сообщение сопровождалось ответом – и дошло до довольно громких заявлений и обвинений, пишет 24 Канал.

Почему началась новая волна конфликта?

Екатерина Остапчук объяснила, что вспоминает о Кристине только тогда, когда снова заходит речь о доме. Очевидно, эта тема стала уязвимой для обеих сторон.

Если бы я хотела просто портить тебе жизнь, я бы это сделала в 2022. А так, то ты просто достала домом, случился скандал и теперь каждый раз, когда поднимается эта тема, мне рассказывают все новые и новые истории твоих подвигов,

– написала жена шоумена.

Также Екатерина сообщила, что в ближайшее время часть дома, которая принадлежит Владимиру, перейдет другим людям в подарок.

"С того времени прошу обращаться публично к другим людям и решать с ними все вопросы. Любые упоминания меня или Вовы по поводу дома будем считать сталкерством", – добавила жена ведущего.

Кристина же ответила, что ей все равно, кому будет принадлежать другая половина дома. Но она предполагает, что это "фиктивное дарение" и "схема".

Я потом вам расскажу, какую схему придумали с этим домом, чтобы вы знали, кто и как живет и в законном поле действует,

– указывает Кристина.

Отметим, что Владимир Остапчук тем временем никак не комментирует ситуацию.

Обвинения в эмоциональных издевательствах и измене

На этом все не остановилось. Кристина Горняк в телеграм-канале опубликовала видео, датированное 1 января 2025 года.

Впоследствии женщина удалила этот ролик, поэтому проверить информацию уже невозможно. Но судя по комментариям обеих сторон, в видео снята ссора Владимира и Кристины. Они якобы грубо высказывались друг к другу, а шоумен угрожал вызвать полицию.

Это видео именно тех моментов, где в алкогольном опьянении меня обзывали, били в стену, бросали вещи и систематически выгоняли, посылали. Знаете почему я их начала снимать? Для того чтобы показать на следующий день человеку, потому что он не помнил,

– говорит Горняк.

Впоследствии Кристина продолжила комментировать брак с Владимиром Остапчуком и сделала громкое заявление.

"Наконец я могу это сказать, потому что я устала это терпеть и это вышло за все рамки. 3 года я терпела эмоциональные издевательства в браке, в состоянии алкогольного опьянения и не только", – утверждает Горняк.

Блогерша добавила, что приняла решение развестись из-за своего эмоционального состояния. Но решила не выносить на публику детали. Кристина считает, что достойно вышла из развода, но не получила взаимности.

Зато я получила как меня систематически унижают, оскорбляют словами, придумывают факты, собирают компроматы, чтобы сломать мою профессиональную репутацию, угрожают лишить нотариального свидетельства, выбить зубы моей маме,

– добавила женщина.

Кристина Горняк пожелала другим женщинам не попадать в отношения с "эмоционально нестабильными" мужчинами, которые "вечером могут послать тебя 300 раз, а утром ползать на коленях с извинениями". Вероятно, нотариус намекала на Остапчука.

Также Кристина Горняк заявила о якобы измене, которую решила простить.

И это сейчас не о новой жене, которая появилась, еще когда мы были в браке. В одной из манипуляций случайно показалась переписка с женщиной, с которой изменял еще в первом браке, чтобы вызвать у меня ревность. А оказалось и в нашем браке там было много романтического,

– написала Горняк.

Кристина Горняк заявила об измене и эмоциональных издевательствах в бывшем браке / Фото из инстаграм-сториз

Что обо всем этом говорит Екатерина Остапчук?

Екатерина Остапчук считает, что видео ссоры является компроматом не на Владимира, а на саму Кристину. Она называет целью Горняк – "продолжить портить жизнь" их семье.

Полицию он хотел вызвать, чтобы зафиксировать, что агрессор в ссоре она. И чтобы она не смогла вести против него клевету, крича на весь отель. Женщины-абьюзеры тоже существуют,

– говорит журналистка.

Екатерина подчеркнула, что в случае, если Кристина действительно имеет доказательства своим обвинением, то Владимир будет отвечать по закону. Пара уже готова идти к адвокату, а также подавать заявление в Нотариальную палату о нарушении этики нотариуса.

Екатерина добавила, что рассказывает истории о Кристине не для того, чтобы полить грязью, а чтобы доказать: "этот человек не может быть жертвой". Девушка уверяет, что Владимир не ограничивал Кристину в браке, обеспечивал, не изменял и не прибегал к физическому насилию.

Все остальное – это спекуляция и клевета, которая портит его репутацию, как публичного человека,

– убеждена Остапчук.

Также Екатерина Остапчук опровергла слова Кристины, якобы она "появилась во время их брака". По словам девушки, в июле 2022 года Горняк ушла от Остапчука и захотела развода. В сентябре пара подала заявление, а через месяц у Владимира и Екатерины закрутились отношения.

"И последний вопрос: почему все это поднялось именно сейчас, когда Вова заявил, что он не хочет быть совладельцем дома?.... Возможно потому, что поняв, что она теряет последнюю возможность издеваться над нами через дом, она решила, что надо применить другие способы разрушить жизнь и карьеру", – пишет Екатерина.

Екатерина Остапчук об обвинениях и упреках об измене / Фото из инстаграм-сториз

Важно! Материал создан на основе публичных заявлений обеих сторон, находящихся в открытом доступе. Любые обвинения и заявления являются лишь позицией их авторов.