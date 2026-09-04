Жена Владимира Остапчука рассказала, когда родится их второй ребенок

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука беременна. Екатерина готовится стать мамой во второй раз.

В инстаграме она делится с подписчиками подробностями о беременности. В частности, Екатерина рассказала, когда примерно должна родить.

Так, по предварительным расчетам, малыш должен появиться на свет 18 февраля следующего года.

Екатерина Остапчук раскрыла, когда ей предстоит родить второго ребенка / Скриншот из инстаграма-сторис

Сейчас блогерша находится на 17-й неделе. Этот период дается ей нелегко. Екатерина признавалась, что на этот раз чувствует себя хуже, чем во время ожидания первенца Тима. В частности, до сих пор она периодически сталкивается с тошнотой. При этом во время первой беременности токсикоз отступил примерно на 10–12 неделе.

Также на этот раз Екатерину раньше начал беспокоить симфизит – боль в области лобковой кости. Если во время первой беременности это произошло только в третьем триместре, то теперь неприятные ощущения появились уже на раннем сроке. В то же время, по словам Остапчук, боль пока терпимая.

Напомним, что первого ребенка Екатерина рожала в Украине. А вот второй ребенок появится на свет уже в Канаде, куда семья Остапчуков переехала в этом году.

Кстати, недавно Владимир и Екатерина Остапчуки также раскрыли пол будущего ребенка.