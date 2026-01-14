41-летняя жена Сергея Притулы очаровала редким фото и трогательно обратилась к мужу

13 января жене Сергея Притулы исполнился 41 год. После дня рождения она вышла на связь в соцсети.

Екатерина Притула обратилась к дочерям с сыном, Сергею, близким и военным. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Начался новый год жизни. Спасибо за искренние поздравления и любовь. Вопреки всем невзгодам и блэкаутам, вы сделали этот день невероятным и полным тепла. Спасибо детям за нежность поздравлений, мужу за чуткость и любовь, друзьям за постоянное присутствие рядом, Силам Обороны за защиту! Чувствую силу, вдохновения и вкус к жизни. И точно знаю – все самое интересное только впереди,

– написала Екатерина.

К своей публикации она добавила волшебную фотографию.

Заметим, что это первый пост жены Сергея Притулы за долгое время. Екатерина Притула в последний раз делилась личным фото после рождения сына в августе 2025 года.

Как Сергей Притула поздравил жену с днем рождения?

Волонтер в инстаграме посвятил пост Екатерине, написав трогательные слова.

Даже в самые сильные морозы твоя любовь согревает. Даже в самые длинные блэкауты ты излучаешь свет. С Днем Рождения, наш персональный пункт несокрушимости. Любим,

– отметил известный телеведущий.

Сергей также показал, какой подарок для жены подготовили его дочери Соломия и Стефания – девочки сделали для мамы открытку.

Что известно об отношениях Сергея Притулы с женой?