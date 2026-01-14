41-летняя жена Сергея Притулы очаровала редким фото и трогательно обратилась к мужу
- Екатерина Притула отметила свой 41-й день рождения, обратившись к семье и военным со словами благодарности в соцсетях.
- Сергей Притула поздравил жену трогательным постом и показал подарок от дочерей – открытку.
13 января жене Сергея Притулы исполнился 41 год. После дня рождения она вышла на связь в соцсети.
Екатерина Притула обратилась к дочерям с сыном, Сергею, близким и военным. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Начался новый год жизни. Спасибо за искренние поздравления и любовь. Вопреки всем невзгодам и блэкаутам, вы сделали этот день невероятным и полным тепла. Спасибо детям за нежность поздравлений, мужу за чуткость и любовь, друзьям за постоянное присутствие рядом, Силам Обороны за защиту! Чувствую силу, вдохновения и вкус к жизни. И точно знаю – все самое интересное только впереди,
– написала Екатерина.
К своей публикации она добавила волшебную фотографию.
Заметим, что это первый пост жены Сергея Притулы за долгое время. Екатерина Притула в последний раз делилась личным фото после рождения сына в августе 2025 года.
Как Сергей Притула поздравил жену с днем рождения?
Волонтер в инстаграме посвятил пост Екатерине, написав трогательные слова.
Даже в самые сильные морозы твоя любовь согревает. Даже в самые длинные блэкауты ты излучаешь свет. С Днем Рождения, наш персональный пункт несокрушимости. Любим,
– отметил известный телеведущий.
Сергей также показал, какой подарок для жены подготовили его дочери Соломия и Стефания – девочки сделали для мамы открытку.
Что известно об отношениях Сергея Притулы с женой?
- Они познакомились во время работы на "Новом канале", когда ведущий еще был женат, поэтому их отношения сначала были профессиональными. После развода Екатерина и Сергей начали встречаться. Свой роман они не афишировали до свадьбы 28 августа 2015 года, которая прошла во Львове.
- В 2025 году супруги отпраздновали десять лет брака.
- У Сергея Притулы с женой есть трое детей. В 2017 году у пары родилась дочь Соломия, в 2021 – Стефания, а в 2025 году появился сын Марко.