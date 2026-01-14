Катерина Притула звернулась до донечок з сином, Сергія, близьких і військових. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Цікаво Як зараз виглядає лідер "Валентина Стрикала": Юрій Каплан уперше за довгий час показав нове фото

Почався новий рік життя. Дякую за щирі привітання і любов. Всупереч усім негараздам і блекаутам, ви зробили цей день неймовірним і сповненим тепла. Дякую дітям за ніжність привітань, чоловікові за чуйність та кохання, друзям за постійну присутність поряд, Силам Оборони за захист! Відчуваю силу, натхнення й смак до життя. І точно знаю – усе найцікавіше лише попереду,

– написала Катерина.

До своєї публікації вона додала чарівну світлину.

Зауважимо, що це перший допис дружини Сергія Притули за довгий час. Катерина Притула востаннє ділилася особистим фото після народження сина у серпні 2025 року.

Як Сергій Притула привітав дружину з днем народження?

Волонтер в інстаграмі присвятив допис Катерині, написавши зворушливі слова.

Навіть у найлютіші морози твоя любов зігріває. Навіть у найдовші блекаути ти випромінюєш світло. З Днем Народження, наш персональний пункт незламності. Любимо,

– зазначив відомий телеведучий.

Сергій також показав, який подарунок для дружини зробили його донечки Соломія та Стефанія – дівчатка зробили для мами листівку.

Що відомо про стосунки Сергія Притули з дружиною?