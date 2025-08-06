Екатерина Репяхова, жена украинского певца Виктора Павлика, рассказала, что сейчас проходит комплексное медицинское обследование. В частности, 30-летняя блогерша посетила маммолога.

Теперь Екатерина рассказала, что у нее обнаружили врачи и как сейчас чувствует себя. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Репяховой.

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Во время обследования врачи подтвердили, что у 30-летней блогерши есть фиброаденома – это доброкачественное образование в молочных железах. Екатерина поделилась, что живет с этим диагнозом уже несколько лет и регулярно следит за изменениями.

Я не была у маммолога два года. А так делать нельзя. Следует проверяться каждые полгода. Последний раз фиброаденома уменьшилась на 3 миллиметра после грудного вскармливания. На этот раз она еще уменьшилась. Все хорошо,

– отметила женщина.

Екатерина Репяхова рассказала об опухоли в груди / Скриншот из инстаграм-сторис

Она добавила, что также сделала ультразвуковое исследование, которое позволяет оценить состояние кровеносных сосудов, питающих головной мозг и сейчас проходит полное обследование организма.

В один момент мне стало страшно, вдруг я больна. И страшно стало не за себя, а за то, кто сможет поставить на ноги Михасика,

– отметила блогерша.

Напомним, Екатерина и Виктор Павлик воспитывают сына Михаила, которому четыре года. У мальчика диагностировали диспраксию – нарушение, влияющее на речь и развитие. Причиной стали изменения в гене, которые возникли во время беременности Репяховой. В то же время блогер и певец активно занимаются развитием сына. Миша посещает занятия и уже начинает говорить свои первые слова. Врачи отмечают, что у мальчика есть все шансы на полное выздоровление.