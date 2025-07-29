Рыдала в машине, – известная телеведущая призналась, почему разошлась с мужем после 12 лет брака

В сентябре 2024 года украинская телеведущая Екатерина Соляр развелась с мужем после 12 лет в браке. Теперь она рассказала, что стало причиной их разрыва.

В частности, призналась, повлияла ли на их отношения с любимым большая война. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал 24 Канала.

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Соляр поделилась: война не разрушила их брак, а вот болезнь и смерть ее отца – да.

Я закрылась от всех, потому что считала, что мне неправильно помогают, неправильно поддерживают,

– рассказала ведущая.

По ее словам, в отношениях очень не хватало разговоров – муж не говорил, она не хотела.

Он не знал, как правильно это делать, я не хотела об этом говорить. Я себе тихонько рыдала в машине, включала громко музыку или очень быстро ехала, чтобы все это выпустить. Приходишь домой – и тебя или "выключает", или нет, и ты лежишь и всю ночь смотришь в потолок,

– вспомнила Екатерина.

На тот момент Соляр не хотела обращаться к психологу, думала, что справится сама. Сейчас она уже по-другому относится к терапии и обращается за помощью, когда чувствует потребность.

Каждая наша терапия начиналась с того, что я два или три часа просто сидела и рыдала. Наверное, помогло. Я выражала столько слез, боли и всего того, чего не позволяла себе делать, вероятно, от начала полномасштабного вторжения,

– отметила телеведущая.

Интервью с Екатериной Соляр: смотрите видео онлайн

Что еще Екатерина Соляр говорила об отношениях с мужем?

Телеведущая рассказывала, что с мужем они постепенно стали больше друзьями, чем парой. К тому же не делали ничего, чтобы спасти отношения.

Также Екатерина в одном из интервью призналась, что в браке с обеих сторон были измены.