"Жр*ла как скотина": беременная Екатерина Тишкевич призналась, сколько килограммов набрала

Известная украинская актриса Екатерина Тишкевич находится буквально на последних неделях беременности. Женщина сделала откровенное признание своим подписчикам о беременности и рассказала, сколько килограммов она уже набрала.

В своем инстаграме Екатерина Тишкевич, которая ждет первого ребенка от любимого мужа, актера Валентина Томусяка, поделилась интересным наблюдением. Артистка говорит, что все это время постоянно что-то ела. Она даже откровенно рассказала, сколько килограммов набрала за это время.

Я всю беременность жрала как скотина. Иногда спрашивают, как я осталась более-менее в форме: во-первых, я набрала плюс-минус 19 килограммов, мне еще 2 недели ходить, поэтому будут все 20. Во-вторых, я ничего не делала, это просто реально так повезло,

– призналась актриса.

Екатерина призналась, что почти всю беременность она была пылесосом, который ел все подряд. Однако последние полторы недели она наконец стала есть меньше.

Сейчас, на 9-м месяце, я как-то успокоилась, мне перестало хотеться столько есть постоянно. Говорят, что так организм готовится к родам, начинается какая-то очистка, свои физиологические нюансы,

– говорит Тишкевич.



Екатерина Тишкевич о своей беременности / скриншот из сторис

Актриса в шутку также отметила, что у ее родителей и родителей мужа в последнее время, наоборот, появилось желание еще больше ее накормить. Судя по видео, Екатерина прекрасно себя чувствует, она в хорошем настроении и настроена по-боевому, в хорошем смысле этого слова, встречать своего первенца.



Актеры Валентин Томусяк и Екатерина Тишкевич ждут первенца / Фото Тани Самборской

Также в своем инстаграме звездная чета сообщила об окончании ремонта в детской. Пара ждет сына и уже создала для него современную и стильную спальню.

Но еще в начале октября Екатерина Тишкевич задумалась о переезде из Киева. У нее уже даже есть план "Б".