Тишкевич вместе с мужем откровенно рассказали о трудностях, связанных с уходом за новорожденным сыном

Украинские актеры Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк поделились первыми впечатлениями от родительства.

Их сыну Данелику исполнилась неделя, поэтому супруги рассказали, как проходят первые дни с малышом и к чему им пришлось привыкать. Своими мыслями знаменитости поделились в совместном видео, опубликованном в инстаграме.

По словам пары, самым большим испытанием для них стало отсутствие полноценного сна. Хотя они понимали, что после рождения ребенка ночи будут беспокойными, реальность оказалась сложнее, чем они ожидали. Особенно непростым был первый день, когда Даниэль только привыкал к новой обстановке, а родители еще не могли понять, в чем именно он нуждается. Тишкевич призналась, что в какой-то момент они с мужем даже испугались, ведь не знали, будут ли теперь все их дни такими. Однако уже на следующую ночь малыш засыпал спокойнее, а супруги постепенно начали лучше понимать его потребности.

Также актеры рассказали, как распределили между собой первые родительские обязанности. Валентин быстрее освоил смену подгузников и переодевание сына. Екатерина объяснила, что после кесарева сечения первые дни не могла самостоятельно вставать и наклоняться над пеленальным комодом, поэтому у мужа было больше практики еще в роддоме. В то же время актриса призналась, что ей до сих пор непросто переодевать сына. Особенно она волнуется, когда малыш начинает плакать, ведь боится случайно причинить ему боль. По словам Тишкевич, муж гораздо ловче справляется с такими задачами.

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк с сыном / Фото со страницы в инстаграме kateryna__tyshkevych

Отдельно супруги поговорили о тревожности после рождения ребенка. Екатерина отметила, что до появления сына представляла себя гораздо более взволнованной мамой. Она даже просматривала видео других женщин о сложностях материнства, поэтому нынешний опыт оказался легче, чем ее предыдущие опасения.

Меня бесило, что она постоянно смотрит мамские тиктоки и насмотрится каких-то страшилок. Я говорил: "Это же их история. У нас же так не будет. У нас будет совсем легко". У нас на самом деле все нормально. Я не смотрел эти тиктоки, наверное, бывает и хуже,

– с улыбкой отметил Валентин.

Самым большим счастьем за эту неделю актриса назвала то, что сын здоров и его состояние не вызывает беспокойства.

Самое большое счастье также в том, что рождение этого мальчика не ухудшило мое здоровье. Потому что есть определенные нюансы. Я очень переживала, что интенсивность головных болей у меня усилится, я не смогу о нем как следует заботиться, буду плохой мамой, а объективно я вижу, что все в порядке,

– поделилась Екатерина.

Кроме того, Тишкевич и Томусяк добавили, что даже несмотря на подготовку к появлению ребенка на свет, в родительстве остается немало нюансов, которые приходится осваивать уже на практике.

Изучайте больше литературы, видео. Сколько я ни смотрел видео, но понимаю, что мне нужно пересмотреть все: как брать (ребенка, – 24 Канал), как переворачивать, как носить и так далее,

– поделился Валентин.

А Екатерина подчеркнула, что они с мужем благодарны родным за помощь, в частности бабушкам, которые поддерживают их сейчас.

Ранее Екатерина также делилась трогательными моментами из роддома. В частности, она опубликовала видео, на котором вместе с мужем танцует с новорожденным сыном.