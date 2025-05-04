Екатерина Тышкевич впервые за долгое время рассказала о своем состоянии: удалось ли побороть головные боли

Актриса Екатерина Тышкевич в 2022 году впервые рассказала о том, что страдает от сильных головных болей. Сейчас она поделилась деталями самочувствия и призналась, готова ли вернуться к работе.

Екатерина Тышкевич из-за проблем со здоровьем поставила свою карьеру на паузу. Сейчас она продолжает лечение, хоть уже поборола головные боли, пишет Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Я не работаю пока, продолжаю лечение, потому что не победила болезнь до конца. Но у меня очень положительная динамика. Я поборола головные боли, не так давно совсем перестала принимать лекарства,

– рассказала Екатерина Тышкевич.

Актриса отметила, что неприятные ощущения в голове остаются. Это из-за большого опыта приема различных лекарств – антидепрессантов и тому подобное. Сейчас организму надо прийти в себя. Екатерина хотела бы вернуться к профессии, но пока избегает серьезных съемок.

"Пока избегаю работы на съемочной площадке. Однако озвучила недавно дружественным продакшенам, что готова выходить на площадку, но не на главные роли. Уже чувствую в себе силы пробовать, очень соскучилась по профессии", – сообщила актриса.

Что помогало бороться с болезнью

Актриса поделилась, что именно длительное время ей помогало бороться с болью. Она посоветовала обращаться к узкопрофильным специалистам.

На самом деле бороться с хроническими головными болями мне очень долгое время помогала правильно подобранная схема лекарственных препаратов, которых было много, порой по 17 таблеток в день. Да, имели место побочные действия, но симптомы снимало. Стоит сказать, что в Украине – классные специалисты по неврологии,

– отметила Тышкевич.

Екатерина Тышкевич рассказала, что людям трудно понять болезнь, с которой она столкнулась. Поэтому актриса даже создала чат, чтобы объединить и поддержать тех, кто страдает от головных болей. Она надеется делать еще больше в этом направлении.

Напомним, Екатерина Тышкевич называла свой диагноз – хроническое соматоформное болевое расстройство. Из-за него у актрисы были сильные головные боли. Долгое время врачи не могли поставить Екатерине точный диагноз, поэтому она пробовала разные методы борьбы с болезнью.