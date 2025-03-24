Жена Александра Усика показалась с мамой: как выглядит женщина

Жена Александра Усика показалась со своей мамой. Екатерина поделилась с поклонниками совместными фото.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм. В геолокации Екатерина Усик указала, что они находятся в Испании.

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На фотографиях жена Александра Усика позирует в темно-синем пиджаке, джинсах, черной футболке и балетках. Свой образ Екатерина дополнила аксессуарами: крестиком и браслетами, а также сумкой. Ее мама показалась в голубом костюме. Женщины сфотографировались на фоне водоема.

Что известно о родителях Екатерины Усик

Отметим, что Екатерина Усик родилась в Красноярске, где познакомились ее родители. Ее мать – учительница, родом из Кривого Рога, а отец – из Симферополя, где работал таксистом.

В интервью Славе Демину Екатерина рассказала, что мама забеременела ею через две недели после того, как начала встречаться с ее отцом. Женщина отметила, что "выросла в семье, где ее очень любили".

Кстати, во время большой войны сыновья Александра Усика и Екатерины живут с бабушкой и дедушкой в Испании, а дочери – в Украине. Женщина объясняла, что они с мужем хотели забрать Кирилла и Михаила, но она забеременела Марией. Екатерине сложно заниматься воспитанием детей – даже с помощью няни.

"Я каждые полтора месяца выезжаю к ним где-то на 2 недели. И они должны где-то в апреле ко мне... Миша еще не видел Машу, и мой отец еще не видел Машу вживую. Они приедут и ее увидят впервые", – рассказала она.