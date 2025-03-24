Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм. У геолокації Катерина Усик вказала, що вони перебувають в Іспанії.

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На світлинах дружина Олександра Усика позує в темно-синьому піджаку, джинсах, чорній футболці та балетках. Свій образ Катерина доповнила аксесуарами: хрестиком та браслетами, а також сумкою. Її мама показалася в блакитному костюмі. Жінки сфотографувалися на фоні водойми.

Що відомо про батьків Катерини Усик

Зазначимо, що Катерина Усик народилася в Красноярську, де познайомилися її батьки. Її матір – вчителька, родом з Кривого Рогу, а батько – з Сімферополя, де працював таксистом.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина розповіла, що мама завагітніла нею через два тижні після того, як почала зустрічатися з її батьком. Жінка зауважила, що "виросла у сім'ї, де її дуже любили".

До речі, під час великої війни сини Олександра Усика та Катерини живуть з бабусею та дідусем в Іспанії, а доньки – в Україні. Жінка пояснювала, що вони з чоловіком хотіли забрати Кирила та Михайла, але вона завагітніла Марією. Катерині складно займатися вихованням дітей – навіть з допомогою няні.

"Я кожні півтора місяця виїжджаю до них десь на 2 тижні. І вони повинні десь у квітні до мене... Міша ще не бачив Машу, і мій батько ще не бачив Машу наживо. Вони приїдуть і її побачать вперше", – розповіла вона.