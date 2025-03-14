Олександр та Катерина Усики виховують чотирьох дітей. Під час повномасштабної війни сини – 12-річний Кирило та 10-річний Михайло – живуть в Іспанії з бабусею та дідусем, а доньки – 15-річна Єлизавета та 1-річна Марія – в Україні. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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Катерина Усик пояснила, що спершу вона з Олександром хотіла забрати синів до України, але завагітніла четвертою дитиною. Навіть з нянею їй самій складно займатись вихованням дітей.

До того ж Катерина не хотіла б, щоб її батьки та сини переживали обстріли. В Іспанії вони в безпеці, також вони вивчають інші мови, здобувають освіту.

Якби мені до війни сказали, що я буду так жити й що так рано мої хлопчики поїдуть від мене, я б ніколи не повірила. Перший, напевно, рік, ми з Санею постійно "забираємо, забираємо", а потім я завагітніла Машею. Саня теж дуже страждав, бо родина має бути разом. Як разом? Я тут сама. Мені не вистачає самій ресурсу,

– зізналась дружина боксера.

Катерина додала, що навідує синів в Іспанії приблизно кожні два місяці на два тижні. Старший син Кирило був в Україні лише один раз з початку повномасштабної війни, а молодший навіть не бачив новонароджену сестру наживо.

"Я кожні півтора місяця виїжджаю до них десь на 2 тижні. І вони повинні десь у квітні до мене... Міша ще не бачив Машу, і мій батько ще не бачив Машу наживо. Вони приїдуть і її побачать вперше", – розповіла Катерина Усик.



Катерина Усик з донькою / Фото з інстаграму Катерини Усик

Дружина Олександра Усика додала, що не хоче жити в будь-якій іншій країні. До повномасштабної війни вона не уявляла, як любить Україну. Старша донька Єлизавета теж не хоче виїжджати – тут вона навчається, має друзів, займається спортом.



Катерина Усик з синами / Фото з інстаграму Катерини Усик

Нагадаємо, стосунки подружжя почалося ще в юному віці – Катерині тоді було лише 15 років. Олександр та його дружина розповіли детальніше, як зароджувалися їхні стосунки.