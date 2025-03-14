Катерина Усик розповіла, що вона та Олександр вкладають кошти у нерухомість в Україні. Про це вона поділилась в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає 24 Канал.

Цікаво Я не розчиняюся в ньому, – дружина Олександра Усика про стосунки з боксером

Дружина боксера володіє компанією, на яку записані певні об'єкти. Вони здаються в оренду.

У нас є нерухомість, яку ми купуємо в Україні, в Києві. Це ризики авжеж. Є деякі об'єкти, які здаються в оренду. В мене є своя компанія, це все офіційно. Це не рієлторська компанія. Просто мої об'єкти, які я маю, ми їх зробили на компанію і сплачуємо все офіційно, податки в країну,

– сказала Катерина Усик.

Дружина Олександра Усика також зізналась, що спокійно ставиться до тези, що вона перебуває "в тіні зіркового чоловіка".

"Мені цього досить. Я людина не публічна, мені це не подобається. Мені подобається просто займатися своїми справами, бути з дітьми й все, щоб мене не бачили. Але бачать все одно", – зазначила Катерина.

Нагадаємо, Олександр та Катерина Усики перебувають у шлюбі близько 16 років. Раніше вони розповіли, як зароджувалися їхні стосунки. Пара познайомилась ще бувши дітьми, – тоді Катерина навіть не думала про стосунки з боксером.