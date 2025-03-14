Екатерина Усик рассказала, что она и Александр вкладывают средства в недвижимость в Украине. Об этом она поделилась в интервью Славе Демину, передает 24 Канал.

Интересно Я не растворяюсь в нем, – жена Александра Усика об отношениях с боксером

Жена боксера владеет компанией, на которую записаны определенные объекты. Они сдаются в аренду.

У нас есть недвижимость, которую мы покупаем в Украине, в Киеве. Это риски конечно. Есть некоторые объекты, которые сдаются в аренду. У меня есть своя компания, это все официально. Это не риэлторская компания. Просто мои объекты, которые я имею, мы их сделали на компанию и платим все официально, налоги в страну,

– сказала Екатерина Усик.

Жена Александра Усика также призналась, что спокойно относится к тезису, что она находится "в тени звездного мужа".

"Мне этого достаточно. Я человек не публичный, мне это не нравится. Мне нравится просто заниматься своими делами, быть с детьми и все, чтобы меня не видели. Но видят все равно", – отметила Екатерина.

Напомним, Александр и Екатерина Усики состоят в браке около 16 лет. Ранее они рассказали, как зарождались их отношения. Пара познакомилась еще будучи детьми, – тогда Екатерина даже не думала об отношениях с боксером.