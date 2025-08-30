Жена украинского боксера Александра Усика поделилась новыми семейными фотографиями с мужем и двумя их дочерьми. Можно заметить, что девочки уже заметно подросли.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик. Фото сделали во время благотворительного ужина, который семья организовала недавно.

Смотрите также Жена Александра Усика замиловала новыми фото боксера с младшей дочерью

Екатерина Усик опубликовала фотографии с младшей дочерью. На одной из фотографий боксер держит Марию на руках и танцует с ней. Девочку одели в красивое белое платье.

15-летняя дочь Екатерины и Александра также побывала на благотворительном ужине. Для мероприятия Елизавета выбрала красный костюм: топ и короткую юбку. Свой образ она дополнила украшениями.

Усики с дочерьми / Фото из инстаграма Екатерины

Для справки! Екатерина и Александр вместе со школьных лет. Кроме дочерей, супруги воспитывают двух сыновей: Кирилла и Михаила. Во время полномасштабного вторжения мальчики находятся с бабушкой и дедушкой в Испании.

В заметке Екатерина поблагодарила всех, кто принял участие в благотворительном ужине.

Хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к нам! Кто имеет большое сердце. Помогать важно! Это делает нас людьми,

– написала она.

Что известно о благотворительном ужине Усиков?