Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик. Фото сделали во время благотворительного ужина, который семья организовала недавно.
Екатерина Усик опубликовала фотографии с младшей дочерью. На одной из фотографий боксер держит Марию на руках и танцует с ней. Девочку одели в красивое белое платье.
15-летняя дочь Екатерины и Александра также побывала на благотворительном ужине. Для мероприятия Елизавета выбрала красный костюм: топ и короткую юбку. Свой образ она дополнила украшениями.
Усики с дочерьми / Фото из инстаграма Екатерины
Для справки! Екатерина и Александр вместе со школьных лет. Кроме дочерей, супруги воспитывают двух сыновей: Кирилла и Михаила. Во время полномасштабного вторжения мальчики находятся с бабушкой и дедушкой в Испании.
В заметке Екатерина поблагодарила всех, кто принял участие в благотворительном ужине.
Хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к нам! Кто имеет большое сердце. Помогать важно! Это делает нас людьми,
– написала она.
Что известно о благотворительном ужине Усиков?
На днях Александр и Екатерина Усики организовали благотворительный ужин. Супруги собирали средства на помощь детским домам в Николаеве и области.
Мероприятие посетили и некоторые украинские звезды: Иво Бобул, Надя Дорофеева, DREVO, MONATIK.