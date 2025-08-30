Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Екатерины Усик. Фото сделали во время благотворительного ужина, который семья организовала недавно.

Екатерина Усик опубликовала фотографии с младшей дочерью. На одной из фотографий боксер держит Марию на руках и танцует с ней. Девочку одели в красивое белое платье.

15-летняя дочь Екатерины и Александра также побывала на благотворительном ужине. Для мероприятия Елизавета выбрала красный костюм: топ и короткую юбку. Свой образ она дополнила украшениями.

Усики с дочерьми / Фото из инстаграма Екатерины

Для справки! Екатерина и Александр вместе со школьных лет. Кроме дочерей, супруги воспитывают двух сыновей: Кирилла и Михаила. Во время полномасштабного вторжения мальчики находятся с бабушкой и дедушкой в Испании.

В заметке Екатерина поблагодарила всех, кто принял участие в благотворительном ужине.

Хочу поблагодарить каждого, кто присоединился к нам! Кто имеет большое сердце. Помогать важно! Это делает нас людьми,

– написала она.

Что известно о благотворительном ужине Усиков?