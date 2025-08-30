Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Катерини Усик. Фото зробили під час благодійної вечері, яку сім'я організувала нещодавно.
Катерина Усик опублікувала фотографії з наймолодшою донькою. На одній зі світлин боксер тримає Марію на руках і танцює з нею. Дівчинку одягли у красиву білу сукню.
15-річна донька Катерини та Олександра також побувала на благодійній вечері. Для заходу Єлизавета обрала червоний костюм: топ і коротку спідницю. Свій образ вона доповнила прикрасами.
Усики з доньками / Фото з інстаграму Катерини
Для довідки! Катерина й Олександр разом зі шкільних років. Окрім доньок, подружжя виховує двох синів: Кирила і Михайла. Під час повномасштабного вторгнення хлопчики перебувають з бабусею і дідусем в Іспанії.
У дописі Катерина подякувала всім, хто взяв участь у благодійній вечері.
Хочу подякувати кожному, хто долучився до нас! Хто має велике серце. Допомагати важливо! Це робить нас людьми,
– написала вона.
Що відомо про благодійну вечерю Усиків?
Днями Олександр і Катерина Усики організували благодійну вечерю. Подружжя збирало кошти на допомогу дитячим будинкам у Миколаєві та області.
Захід відвідали й деякі українські зірки: Іво Бобул, Надя Дорофєєва, DREVO, MONATIK.