Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Катерини Усик. Фото зробили під час благодійної вечері, яку сім'я організувала нещодавно.

Катерина Усик опублікувала фотографії з наймолодшою донькою. На одній зі світлин боксер тримає Марію на руках і танцює з нею. Дівчинку одягли у красиву білу сукню.

15-річна донька Катерини та Олександра також побувала на благодійній вечері. Для заходу Єлизавета обрала червоний костюм: топ і коротку спідницю. Свій образ вона доповнила прикрасами.

Усики з доньками / Фото з інстаграму Катерини

Для довідки! Катерина й Олександр разом зі шкільних років. Окрім доньок, подружжя виховує двох синів: Кирила і Михайла. Під час повномасштабного вторгнення хлопчики перебувають з бабусею і дідусем в Іспанії.

У дописі Катерина подякувала всім, хто взяв участь у благодійній вечері.

Хочу подякувати кожному, хто долучився до нас! Хто має велике серце. Допомагати важливо! Це робить нас людьми,

– написала вона.

Що відомо про благодійну вечерю Усиків?