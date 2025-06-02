Была уволена из-за того, что не дала, – известная актриса рассказала о домогательствах Билоуса

Уже немало украинских актеров рассказывали о домогательствах на рабочем месте. На днях таким признанием поделилась Екатерина Вишневая, которая известна своими ролями в сериалах "Село на миллион", "Моя любимая Страшко", "Хороший парень" и многих других.

Она к тому же играла в "Молодом театре", где работал скандальный режиссер Андрей Белоус. Актриса рассказала о харассменте с его стороны. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

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Екатерина отметила, что Билоус любил устраивать с коллегами разговоры тета-тет, которые происходили в его кабинете. Однажды он пригласил Вишневую, чтобы показать, как обустроил новое рабочее место. Меня вызывают в кабинет и говорят: "Посмотри, какой у меня хороший новый кабинет. Хочешь посмотреть на комнатку? Там есть хороший диван и коврик хороший. Ты не переживай, он (ковер – 24 Канал) качественный, от него на коленях следы не остаются, можешь испытать". И я такая: "Андрей Федорович, вы предлагаете мне заняться с*кс*м раком у вас на ковре?". После этого он быстро выпроводил меня из кабинета,

– вспомнила актриса. Также она добавила, что переписывалась с режиссером в мессенджере и был момент, когда эти переписки несколько вышли за границу. Впрочем, после случая в кабинете Билоус удалил их переписку, а впоследствии уволил Екатерину. По ее словам, сначала ей предложили перейти с постоянной ставки на разовые выступления, а потом сообщили, что больше для нее ролей в театре нет.

Я была уволена из-за того, что не дала. Не так открыто там все делается. Человек – не дурак. Он подкован. Человек это делает постепенно. Когда тебя уже душит питон, а ты не понимаешь, как это произошло,

– призналась актриса.

Когда Екатерину увольняли, режиссер сказал ей, что найдутся "более привлекательные и талантливые". Вишневая предполагает, что причиной стал ее отказ в интиме, а также ревность режиссера к ее личной жизни.

В конце он сказал: "Не долго будешь грустить, блондин утешит". Обиделся, что ему я не дала и роман с Москаленко закрутила. Очень расстроился по этому поводу,

– поделилась знаменитость.

Она подчеркнула, что часто Билоус так грамотно "подкатывал", что ты хоть чувствуешь, что это происходит, но зацепиться, чтобы об этом откровенно заявить, не за что.

Интервью с Екатериной Вишневой: смотрите видео онлайн

Напомним, 14 мая Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, оставил должность директора, художественного руководителя Киевского академического Молодого театра. На днях стало известно, кто возглавит Молодой театр в Киеве после скандала с Билоусом.