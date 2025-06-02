Была уволена из-за того, что не дала, – известная актриса рассказала о домогательствах Билоуса
- Актриса Екатерина Вишневая рассказала о домогательствах со стороны режиссера Андрея Белоуса.
- Она предполагает, что отказ в интиме стал причиной ее увольнения, а также ревность режиссера к ее личной жизни.
Уже немало украинских актеров рассказывали о домогательствах на рабочем месте. На днях таким признанием поделилась Екатерина Вишневая, которая известна своими ролями в сериалах "Село на миллион", "Моя любимая Страшко", "Хороший парень" и многих других.
Она к тому же играла в "Молодом театре", где работал скандальный режиссер Андрей Белоус. Актриса рассказала о харассменте с его стороны. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.
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Я была уволена из-за того, что не дала. Не так открыто там все делается. Человек – не дурак. Он подкован. Человек это делает постепенно. Когда тебя уже душит питон, а ты не понимаешь, как это произошло,
– призналась актриса.
Когда Екатерину увольняли, режиссер сказал ей, что найдутся "более привлекательные и талантливые". Вишневая предполагает, что причиной стал ее отказ в интиме, а также ревность режиссера к ее личной жизни.
В конце он сказал: "Не долго будешь грустить, блондин утешит". Обиделся, что ему я не дала и роман с Москаленко закрутила. Очень расстроился по этому поводу,
– поделилась знаменитость.
Она подчеркнула, что часто Билоус так грамотно "подкатывал", что ты хоть чувствуешь, что это происходит, но зацепиться, чтобы об этом откровенно заявить, не за что.
Интервью с Екатериной Вишневой: смотрите видео онлайн
Напомним, 14 мая Андрей Белоус, которого обвинили в сексуальных домогательствах, оставил должность директора, художественного руководителя Киевского академического Молодого театра. На днях стало известно, кто возглавит Молодой театр в Киеве после скандала с Билоусом.