Обнаружили 13 опухолей: известная украинская актриса откровенно рассказала о проблемах со здоровьем

Украинская актриса Екатерина Вишневая рассказала о проблемах со здоровьем. Ей сделали три операции в онкологическом центре.

Вишневая ложилась под нож в 2011 году, в октябре 2023 года и феврале 2024 года. Подробностями актриса поделилась в интервью Алине Доротюк, пишет Show 24.

Тоже интересно Дебют на телевидении, работа официантом и другое: 5 интересных фактов о Тарасе Цимбалюке

Мне ко всему моему опыту еще не хватало три операции, которые были у меня в онкологическом центре. (Онкология – Show 24) была на грани, она не успела. Трижды уже. Последний раз – это было 13 опухолей. Это связано с маммологией – грудь,

– рассказала Екатерина Вишневая.

Вишневая отметила, что не удалила молочные железы. Актриса говорит, что не может этого сделать, ведь сейчас происходят определенные процессы, впереди у нее еще одна операция.

Когда процесс развития остановится, тогда уже стоит вопрос об удалении и установке имплантов. Потому что это касается выживания. Не хочется, как я сейчас, каждый месяц мониторить, что там и на сколько миллиметров выросло,

– добавила она.

Сейчас Екатерина Вишневая следит за состоянием своего здоровья.

Интервью с Екатериной Вишневой: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее певица Наталья Валевская рассказала, что имеет неизлечимую болезнь, которая связана с щитовидной железой. Артистка поделилась, что это также влияет на ее психоэмоциональное состояние.