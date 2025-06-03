Женились дважды: Екатерина Вишневая рассказала об отношениях с мужем, который в ВСУ

Украинская актриса Екатерина Вишневая поделилась подробностями отношений со своим коллегой Олегом Москаленко. Также она рассказала о мобилизации мужа в Вооруженные Силы Украины.

Первый брак актеров продлился 4 года. Однако потом Вишневая и Москаленко развелись, передает Show 24 со ссылкой на интервью Екатерины Алине Доротюк.

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Екатерина Вишневая говорит, что Олег Москаленко "поймал звездную болезнь", их дочери на тот момент был 1 год. Актер сыграл главную роль в фильме "Дикое поле", основанный на романе Сергея Жадана "Ворошиловград".

Москаленко получил премию "Золотая юла" за лучшую мужскую роль, также его называли самым сексуальным мужчиной. Так, Олег решил уйти из семьи, однако Екатерина не стала раскрывать причину.

Было больно. Было ужасно. Было страшно. Я за 10 дней потеряла 12 килограммов. Я просто таяла на глазах. Это было очень тяжело и я долго из этого выбиралась. Я нашла психолога и начала с этим разбираться, потому что я понимала, что у меня на руках дочь, которой 1 год, и я не выгребаю,

– призналась актриса.

Интервью с Екатериной Вишневой: смотрите видео онлайн

Ранее мы сообщали, что Екатерина Вишневая рассказала о проблемах со здоровьем.

Екатерина Вишневая о мобилизации мужа

За три года, которые Вишневая и Москаленко провели отдельно, у женщины не было другого мужчины, ведь она любила его. Во время полномасштабного вторжения актеры помирились и во второй раз поженились 23 августа 2023 года.

В июле 2023 года Олега Москаленко мобилизовали. Он получил повестку и присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Это произошло очень быстро и в момент, когда семья снова объединилась.

Впоследствии мужчину отпустили на день рождения ребенка, которое было 23 августа. В тот день актеры расписались.