Перший шлюб акторів тривав 4 роки. Однак потім Вишнева та Москаленко розлучилися, передає Show 24 з посиланням на інтерв'ю Катерини Аліні Доротюк.

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Катерина Вишнева каже, що Олег Москаленко "спіймав зіркову хворобу", їхній доньці на той момент був 1 рік. Актор зіграв головну роль у фільмі "Дике поле", що заснований на романі Сергія Жадана "Ворошиловград".

Москаленко отримав премію "Золота дзиґа" за найкращу чоловічу роль, також його називали найсексуальнішим чоловіком. Так, Олег вирішив піти зі сім'ї, однак Катерина не стала розкривати причину.

Було боляче. Було жахливо. Було страшно. Я за 10 днів втратила 12 кілограмів. Я просто танула на очах. Це було дуже важко і я довго з цього вибиралася. Я знайшла психолога і почала з цим розбиратися, бо я розуміла, що у мене на руках донечка, якій 1 рік, і я не вигрібаю,

– зізналась акторка.

Інтерв'ю з Катериною Вишневою: дивіться відео онлайн

Раніше ми повідомляли, що Катерина Вишнева розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Катерина Вишнева про мобілізацію чоловіка

За три роки, які Вишнева та Москаленко провели окремо, в жінки не було іншого чоловіка, адже вона кохала його. Під час повномасштабного вторгнення актори помирилися та вдруге одружилися 23 серпня 2023 року.

У липні 2023 року Олега Москаленка мобілізували. Він отримав повістку та долучився до лав Збройних Сил України. Це сталося дуже швидко та в момент, коли сім'я знову об'єдналася.

Згодом чоловіка відпустили на день народження дитини, яке було 23 серпня. В той день актори розписалися.