В стильном вечернем образе: Зеленская впервые за долгое время появилась на публике с мужем

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2026 года.

По случаю мероприятия первая леди впервые за долгое время появилась в вечернем наряде. Кадры с события опубликовали на официальной странице Елены Зеленской в инстаграме.

Так, жена президента Украины выбрала монохромный образ, соединив длинную юбку с объемным пиджаком. Волосы первая леди собрала в элегантный пучок с боковым пробором, а передние пряди уложила легкой волной на одну сторону. Завершили look массивные черно-белые серьги и маленький черный клатч.

Что известно о Шевченковской премии 2026 года?