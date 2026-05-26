Елена Кравец призналась, поддерживает ли связь с Владимиром Зеленским

Елена Кравец высказалась о Владимире Зеленском. Актриса призналась, являются ли они друзьями.

О Зеленском Кравец заговорила в интервью Славе Демину.

До того как вступить в должность президента, Владимир Зеленский был одним из лучших друзей Елены Кравец. Также они вместе работали в Студии "Квартал 95", но сейчас не видятся и не общаются.

Он значимый человек в моей жизни. Я за многое ему благодарна. Но, с того момента как он начал политическую деятельность, мы виделись раза два еще до COVID. Потом мы не виделись,

– поделилась Кравец.

Актриса добавила, что иногда пишет президенту Украины сообщения, но он не всегда отвечает.

Мы на разных полюсах. Но есть что-то в нем и что-то во мне, какая-то часть нас... Она еще связана прошлым, беззаботным временем, совместной работой, шутками, дружескими посиделками, но это все в такой другой жизни. И вот эти части нас еще дружат. Но сегодня нет дружеского общения,

– объяснила Елена.

Когда Зеленский стал главой государства, Кравец написала, что волнуется за него, но "не хочет беспокоить его мозг", ведь понимает, какое количество сообщений получает Зеленский.

Я понимаю, какая нагрузка и какая сложность этой работы,

– добавила актриса.

Общается ли Елена Кравец с Еленой Зеленской?

Елена Кравец является крестной матерью первой леди Украины, но уже давно не виделась с ней. Актриса призналась, что скучает по Зеленской, поэтому ей жаль, что они не общаются.

У Кравец даже нет номера телефона Елены Владимировны из-за ситуации с безопасностью.