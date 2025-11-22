Где сейчас крестная мама Зеленской – Елена Кравец

Елена Кравец была единственной женщиной в "Квартале 95". Много лет она выступала как юмористка и актриса, и в 2022 году приняла решение, что покидает студию.

Кравец родилась в Кривом Роге, как и некоторые ее коллеги по сцене. В детские годы увлекалась творческой деятельностью, но именно участие в КВН принесло ей первую популярность. Как развивалась карьера актрисы, почему старшая дочь уже много лет живет отдельно и где Елена сейчас, читайте в материале 24 Канала.

Как Кравец стала звездой "95 Квартала" и почему решила уйти?

В свое время юмористка получила предложение стать ведущей на радиостанции "Радио Система", а уже в 1998 году присоединилась к "95 Кварталу". Через два года команда переехала в Киев.

Елена Кравец с мамой в 1993 году / Фото из личного архива

Кравец была не только актрисой, но и административным директором. В выступлениях ей часто приходилось играть роли политиков, чьей-то жены и тому подобное.

Елена Кравец во время выступления в "Квартале 95" / Фото пресс-службы

Мало кто знает, что Елена Кравец – крестная мать первой леди страны, Елены Зеленской. Оказалось, что во время крещения дочери Зеленских – Александры, священник спросил, все ли крещеные. Жена президента ответила что нет. От так, она предложила Кравец стать ее крестной матерью. Та, в свою очередь, согласилась. А муж Кравец стал крестным отцом для дочери президентской четы.

Интересно, что Елена была не только постоянной участницей актерского состава студии, но и попробовала свои силы в других проектах: сериал "Слуга народа", новогодний мюзикл "1+1 дома", присоединилась к озвучиванию альбома "Ты [Романтика]", также ее голосом озвучена книга "Семь мужчин Эвелин Гюго" и др.

Кравец была тренером "Лиги смеха", а в 2019 году даже стала участницей "Танцев со звездами". Ей удалось пройти в четвертьфинал, и актрису на протяжении всего проекта обвиняли в том, что она несправедливо остается в проекте. Но зрители почти каждый выпуск своим голосованием спасали пару от вылета.

Елена Кравец и Максим Леонов – Фристайл ("Танцы со звездами") смотрите видео онлайн

После 25 лет работы в "Квартале 95", женщина приняла решение, что покидает команду. Как рассказывала звезда, одна из причин – обострение кожного заболевания во время войны.

"Я внутренне перестала быть о развлечениях. Другая произошла прошивка. Это было ну очень тяжелое решение. Немного горделивая история, я признаюсь. Типа я подвожу людей, обижаю. Но если я остаюсь, то я подвожу себя. Мне тогда надо было выбрать себя. Мы можем нормально с ребятами разговаривать благодаря тому, что они знают меня давно. Я могла сказать, что мне нужно взять паузу. Когда я поняла, что пауза затянулась. Я сказала, что я ухожу", – откровенно поделилась Елена.

Елена Кравец / Фото из инстаграма актрисы

К работе в "Квартале 95" женщина возвращаться не хочет.

Личная жизнь

В 2002 году вышла замуж за Сергея Кравца. Ранее муж был продюсером Студии "Квартал 95".

Свадьба Елены Кравец / Фото издания "Телеграф"

Уже в 2003 году родилась дочь Мария, а через 13 лет – двойняшки: мальчик Иван и девочка Катя.

Младшие дети Елены Кравец / Фото из инстаграма актрисы

Ранее Елена рассказывала, что дважды теряла беременность на одном и том же сроке. Выкидыши случались из-за напряженного графика.

После рождения младших брата и сестры, Мария быстро повзрослела. Звездная мама приняла решение, что девушка будет жить отдельно, потому что в квартире не было достаточно места на такое количество людей.

Сегодня старшая дочь была ведущей подкаста "Дома поговорим", работает в танцевальном коллективе IWD.Clan, а также развивает свои соцсети как блогер.

Мария Кравец / Фото из инстаграма девушки

В одном из интервью Мария рассказала, что между ней и мамой есть дистанция.

Всегда у нас есть дистанция. У нас всегда была дистанция. Я не очень люблю дружеские отношения между родителями и детьми. Я считаю, что это немножко странно. Но мы при этом не менее близки. У нас очень сильная связь. У нас очень сильная близость,

– поделилась Мария Кравец об отношениях с мамой.

В каких скандалах фигурировала фамилия Кравец?

После того как актриса ушла из "Квартала 95", она стала ведущей шоу "Тихий вечер" на телеканале "Дом". Но впоследствии разгорелся скандал на фоне того, что из государственного бюджета на программу потратили более 27 миллионов гривен. Впоследствии Кравец сообщила, что в 2024 году "Тихий вечер" больше не будет выходить.

Средства, о которых говорится, были выделены каналу на съемки программы в 2023 году. В 2024-м программа не будет выходить. Из-за того что канал отчитывался на сайте Prozorro о финальной смете, которая уменьшилась, состоялось новое информационное проявление и повод для манипуляций с этой новостью,

– сообщила Елена Кравец.

Она добавила, что не отвечает за распределение средств или финансирование канала, ведь является только ведущей, за что и получает зарплату.

Летом прошлого года Кравец и бренд brabrabra развернули рекламную инициативу в которой известные женщины "говорили" от имени военных. Военнослужащая Юлия Малая с позывным "Пиранька" заявила, что она не давала разрешения говорить от ее имени.

Юлия Малая о Кравец и бренде / Фото из инстаграма

Бренд и сама актриса начали объяснять, что не стали использовать военных для их же безопасности.

Где сейчас Елена Кравец?

Когда началось полномасштабное вторжение, звезда с детьми временно выехала за границу, но впоследствии вернулась.

Сегодня Кравец активно развивает собственные проекты: запустила курс по технике владения голосом и вела подкаст на ютубе вместе с дочерью Марией "Дома поговорим". В этом году актриса представила моноспектакль "Можно я просто посижу?", а 22 января в кино выйдет комедия "Ну мам", где сыграла Елена.

Моноспектакль "Можно я просто посижу?": смотрите видео онлайн

Кравец исполняет роли пяти разных героинь, которые "проходят путь перерождения". Женщины приходят к личным изменениям не так из-за войны, как из-за осознания ценности жизни.

Кроме того, звезда пошла на писательские курсы.

Я пошла на писательские курсы и понемногу пишу. Каждую неделю я должна выдавать два текста, и они одновременно являются упражнениями. Я тренируюсь писать в различных методах. Мне это нравится. Кстати, это очень терапевтично. Это одновременно и дневник, и как любая письменная, бумажная работа,

– рассказала Кравец.

Она даже намекнула на возможность издания собственной книги новелл в будущем.

