Игорь Ласточкин сегодня защищает страну на фронте и гораздо реже появляется в публичном пространстве. В материале 24 Канала читайте о биографии юмориста и детали относительно его службы.

Биография Игоря Ласточкина

Игорь Ласточкин родился в Казахстане, а рос в Узбекистане (Ташкент) и получил узбекистанское гражданство. Однако у Игоря есть и украинские корни. В детстве он был очень активным парнем и занимался различными видами спорта.



Игорь Ласточкин в детстве / Фото Clutch

Школа, в которой учился Игорь, была под патронатом украинского культурного центра в Ташкенте и носила имя Тараса Шевченко. Поэтому в ней был факультатив, где можно было дополнительно изучать украинский язык и литературу, а впоследствии выбрать себе высшее учебное заведение в Украине и поехать туда по обмену.

Поэтому после окончания школы Игорь Ласточкин переехал в Днепр и поступил в Национальную металлургическую академию Украины. В 2009 году он получил высшее образование, а также получил украинское гражданство. Как признавался юморист, с этого времени он и начал себя идентифицировать как украинец.

Еще во время учебы Игорь Ласточкин начал играть в КВН, а в 2008 году стал капитаном Сборной Днепропетровска. Команда постепенно приобретала опыт и каждый раз становилась все популярнее.



Сборная Днепропетровска / Фото "Дядя Жора Company"

В 2013 году Игорь Ласточкин стал актером украинского скетчкома "Страна У". Однако продолжал работать и в России, где снимался в юмористическом шоу до 2017 года.

Впоследствии стал ведущим украинского шоу "Рассмеши комика" и тренером "Лиги смеха". В 2016 году в юмористическом проекте Игорь Ласточкин стал тренером-чемпионом, а в следующем году разделил первое место с Юрием Горбуновым.

В 2018 году Игорь Ласточкин принял участие в "Танцах со звездами". Вместе с Илоной Гвоздевой он показывал невероятный прогресс в своих умениях и одержал победу.



Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева / Фото 1+1

Почему Ласточкин выступал в России после 2014 года?

Игорь Ласточкин признавался, что работа над проектом "Однажды в России" с его участием началась задолго до войны на Донбассе. Это шоу казалось ему перспективным и интересным.

По словам юмориста, после Революции Достоинства и начала российско-украинской войны он сделал свой выбор. Однако был вынужден работать в России, потому что после рождения сына взял у продюсера шоу кредит на квартиру – более 50 тысяч долларов.

Мне очень стыдно за все это. Я пытался как-то повлиять на тех людей, рассказать, что здесь происходит с 2014 года. Они внимательно слушали, но мне так и не удалось их убедить. Это меня не оправдывает... Все, что я там заработал, даже больше, отдал за все эти годы, просто не афишировал этого. И решил больше там не тусоваться,

– рассказывал Ласточкин.

Уже в 2024 году Игорь добавлял, что в России чувствовал себя некомфортно и не имел ощущения свободы и свободы. Его отталкивало то, как легко люди подчинялись пропаганде на телевидении.

Что известно о личной жизни юмориста?

В студенческие годы Игорь Ласточкин познакомился с Анной Португаловой. В 2011 году пара поженилась. Они воспитывают сына Радмира. Во время службы на фронте юморист обязательно поддерживает связь с семьей.

Мы общаемся об этом, он меня спрашивает. Жестких подробностей не рассказываю, но говорю, что все это не так и весело, бывает и жестко,

– делился Ласточкин.



Сын Игоря Ласточкина / Фото из инстаграма Игоря Ласточкина

Где сейчас Игорь Ласточкин?

В начале полномасштабного вторжения Игорь Ласточкин сосредоточился на волонтерстве. В частности, помогал разбирать завалы в Киевской области и вместе с другими участниками "Лиги смеха" основал фонд "Лига помощи". Он привлекал финансы для установки модульных домов для людей, которые потеряли дома из-за российской оккупации и обстрелов.



Игорь Ласточкин на крыше Макаровской больницы / Фото из инстаграма Игоря Ласточкина

Также Ласточкин снял серию юмористических и ироничных скетчей о "России будущего." Впоследствии вернулся к концертной деятельности, "Лиги смеха", но и не забывал о благотворительных розыгрышах, сборы для ВСУ.

В феврале 2025 года Игорь Ласточкин сообщил, что мобилизовался. Впоследствии стало известно, что он присоединился к 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". В одном из роликов Ласточкин рассказал, что работает в подразделении БпАК (беспилотные авиационные комплексы).



Игорь Ласточкин показал военный билет / Фото из инстаграма Игоря Ласточкина

Недавно юморист посетил съемки финала юбилейного сезона "Лиги Смеха. 10 лет", прошедшие в Октябрьском дворце в Киеве. Игорь Ласточкин вернулся в тренерское кресло в новом статусе военнослужащего.



Игорь Ласточкин в "Лиге смеха" / Фото 1+1

Это впервые за последние полгода он появился на публике. Юморист приехал в Киев в короткий отпуск, чтобы поддержать финалистов "Лиги Смеха. 10 лет". На съемках проекта он появился вместе с женой Анной, а уже через три дня вернулся на боевые позиции.