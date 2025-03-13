Знаменитость даже рассекретила, чем именно занимается. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.

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Выяснилось, что актриса решила попробовать себя в писательстве.

Я пошла на писательские курсы и понемногу пишу. Каждую неделю я должна выдавать два текста, и они одновременно являются упражнениями. Я тренируюсь писать в различных методах. Мне это нравится. Кстати, это очень терапевтично. Это одновременно и дневник, и как любая письменная, бумажная работа,

– рассказала Кравец.

Она даже намекнула на возможность издания собственной книги новелл в будущем.

Что интересно, Кравец уже сделала первый шаг в этом направлении – в своем телеграм-канале она опубликовала аудиоверсию новеллы под названием "Какая я женщина?", которую сама и начитала.

Что известно о карьере Елены Кравец

Актриса около 25 лет работала на студии "Квартал 95", однако после начала полномасштабного вторжения Елена Кравец ушла из "Квартала".

Я внутренне перестала быть о развлечениях. Другая произошла прошивка. Это было ну очень тяжелое решение. Немного горделивая история, я признаюсь. Типа я подвожу людей, обижаю. Но если я остаюсь, то я подвожу себя. Мне тогда надо было выбрать себя,

– рассказывала в одном из интервью артистка.

После этого Кравец стала ведущей программы "Тихий вечер" на телеканале "Дом". Однако впоследствии шоу закрыли на фоне скандала вокруг государственного финансирования, поскольку выяснилось, что на проект выделили более 27 миллионов гривен.

Впоследствии Елена вместе со своей дочерью на ютубе запустила подкаст "Дома поговорим", однако последний выпуск был еще 3 месяца назад.

Также летом 2024 года она провела курс по владению голосом и состоянием.