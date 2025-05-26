Долго грустила, – Елена Кравец щемяще вспомнила Максима Нелипу, который погиб на фронте
- 23 мая в Киеве состоялось прощание с Максимом Нелипой, актером и телеведущим, который погиб на фронте 12 мая 2025 года.
- Елена Кравец почтила память Максима в соцсетях, поделившись воспоминаниями о друге.
23 мая в столице состоялось прощание с Максимом Нелипой – актером и телеведущим, который погиб на фронте 12 мая 2025 года. Провести его в последний путь пришли как военные побратимы, так и гражданские, в частности друзья и коллеги. Актриса Елена Кравец тоже должна была быть на похоронах, но не смогла приехать.
Она почтила память Максима Нелипы в соцсетях. Елена поделилась теплыми воспоминаниями о друге и рассказала, что видела его во сне. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Кравец.
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Что известно о гибели Максима Нелипы
Телеведущий погиб во время боевого задания. Обстоятельства его гибели сейчас изучаются.
Известно, что с начала полномасштабного вторжения России он присоединился к рядам территориальной обороны, а впоследствии продолжил службу в Вооруженных Силах Украины. В последнее время Нелипа служил в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов – одном из подразделений Сил беспилотных систем ВСУ. Незадолго до гибели его назначили командиром роты.
Похоронили воина на Байковом кладбище. У Максима осталась жена, сын и дочь.