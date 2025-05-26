Долго грустила, – Елена Кравец щемяще вспомнила Максима Нелипу, который погиб на фронте

23 мая в столице состоялось прощание с Максимом Нелипой – актером и телеведущим, который погиб на фронте 12 мая 2025 года. Провести его в последний путь пришли как военные побратимы, так и гражданские, в частности друзья и коллеги. Актриса Елена Кравец тоже должна была быть на похоронах, но не смогла приехать.

Она почтила память Максима Нелипы в соцсетях. Елена поделилась теплыми воспоминаниями о друге и рассказала, что видела его во сне. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Кравец.

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Актриса рассказала, что во сне Максим улыбался, и они вместе вспоминали счастливые времена, совместные поездки, песни и шутки. Елена поблагодарила его и отметила, что не хочет прощаться с ним – только помнить. Я проснулась с улыбкой и потом долго грустила. Спасибо тебе за тепло, которое оставляет твоя жизнь в моих и наших воспоминаниях, и пусть тебе там будет так же легко, как нам было рядом с тобой,

– написала она в инстаграм-сторис.

Елена Кравец высказалась о Максиме Нелипе, который погиб на фронте / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о гибели Максима Нелипы

Телеведущий погиб во время боевого задания. Обстоятельства его гибели сейчас изучаются.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России он присоединился к рядам территориальной обороны, а впоследствии продолжил службу в Вооруженных Силах Украины. В последнее время Нелипа служил в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов – одном из подразделений Сил беспилотных систем ВСУ. Незадолго до гибели его назначили командиром роты.

Похоронили воина на Байковом кладбище. У Максима осталась жена, сын и дочь.