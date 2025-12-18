Более 60 ожогов: косметолог изуродовал лицо звезды "Кофе с кардамоном"

Актриса и продюсер Елена Лавренюк, которая сыграла Анну в сериале "Кофе с кардамоном" рассказала, какая косметологическая процедура изуродовала ей лицо на два года. Из-за этого карьера женщины могла завершиться.

Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк. Лавренюк призналась, что это был страшный период.

Елена Лавренюк вспомнила, что муж ее косметолога делал лазерные процедуры. Супруги имели общую клинику. Как-то актриса пришла к врачу и встретилась с ее мужем, пока ждала в коридоре.

Звезда сериала "Кофе с кардамоном" тогда только приехала с отдыха и ее лицо было покрыто веснушками. Муж косметолога сказал, что от них нужно сейчас избавиться, ведь могут быть плохие последствия. Так, Елена согласилась записаться к нему на лазерную процедуру.

Он мне сделал страшные ожоги на лице. Он лазером точечно убирал веснушки. На моем лице более 60 ожогов было, разных фигур. Я неделю смотрела, думаю: "Пройдет". А оно все коркой покрылось еще. Ну, это нормально, это заживает. Эта корка спадала, и я увидела, что изуродованное лицо. Раны, выемки – как постакне,

– поделилась Лавренюк.

Актриса добавила, что сильно гримировалась, когда выходила из дома, а также начала консультироваться с врачами. Специалисты сказали Лавренюк, что у нее ожог, и нужно время, чтобы он прошел.

Я не выходила из дома, впала в депрессию. Мне говорили, что это пройдет, но надо немного больше времени. Не говорили, сколько, чтобы не травмировать. Оно прошло через два года. И сказали еще полностью отказаться от солнца. Не дай Бог туда попадет солнце, потому что будет постпигментация, которую будет очень сложно вывести,

– рассказала Елена.

Звезда сериала "Кофе с кардамоном" вспомнила, что носила огромные шляпы, чтобы защититься от солнца, на лице был SPF и большой слой грима. Лавренюк призналась, что попрощалась с актерством. Так, Елена начала открывать рестораны и полностью сфокусировалась на этом деле.

Это какая-то была отдушина. Помню, что сидела в тех ресторанах, не хотела выходить на улицу. Мне вообще не хотелось никакого социума. Я три месяца просто выходила из дома, куда-то шла, потом возвращалась. Пыталась найти новые занятия. У меня были прекрасные дети,

– отметила актриса.

Лавренюк думала подать в суд на клинику, но не понимает, что бы ей это дало.

