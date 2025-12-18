Более 60 ожогов: косметолог изуродовал лицо звезды "Кофе с кардамоном"
- Елена Лавренюк рассказала о неудачной лазерной процедуре, из-за которой получила ожоги на лице.
- Тогда она не думала об актерской карьере, а сосредоточилась на открытии ресторанов.
Актриса и продюсер Елена Лавренюк, которая сыграла Анну в сериале "Кофе с кардамоном" рассказала, какая косметологическая процедура изуродовала ей лицо на два года. Из-за этого карьера женщины могла завершиться.
Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк. Лавренюк призналась, что это был страшный период.
Читайте также Он подвергался террору, – звезда "Кофе с кардамоном" шокировала, почему во 2 сезоне не было Адама
Елена Лавренюк вспомнила, что муж ее косметолога делал лазерные процедуры. Супруги имели общую клинику. Как-то актриса пришла к врачу и встретилась с ее мужем, пока ждала в коридоре.
Звезда сериала "Кофе с кардамоном" тогда только приехала с отдыха и ее лицо было покрыто веснушками. Муж косметолога сказал, что от них нужно сейчас избавиться, ведь могут быть плохие последствия. Так, Елена согласилась записаться к нему на лазерную процедуру.
Он мне сделал страшные ожоги на лице. Он лазером точечно убирал веснушки. На моем лице более 60 ожогов было, разных фигур. Я неделю смотрела, думаю: "Пройдет". А оно все коркой покрылось еще. Ну, это нормально, это заживает. Эта корка спадала, и я увидела, что изуродованное лицо. Раны, выемки – как постакне,
– поделилась Лавренюк.
Актриса добавила, что сильно гримировалась, когда выходила из дома, а также начала консультироваться с врачами. Специалисты сказали Лавренюк, что у нее ожог, и нужно время, чтобы он прошел.
Я не выходила из дома, впала в депрессию. Мне говорили, что это пройдет, но надо немного больше времени. Не говорили, сколько, чтобы не травмировать. Оно прошло через два года. И сказали еще полностью отказаться от солнца. Не дай Бог туда попадет солнце, потому что будет постпигментация, которую будет очень сложно вывести,
– рассказала Елена.
Звезда сериала "Кофе с кардамоном" вспомнила, что носила огромные шляпы, чтобы защититься от солнца, на лице был SPF и большой слой грима. Лавренюк призналась, что попрощалась с актерством. Так, Елена начала открывать рестораны и полностью сфокусировалась на этом деле.
Это какая-то была отдушина. Помню, что сидела в тех ресторанах, не хотела выходить на улицу. Мне вообще не хотелось никакого социума. Я три месяца просто выходила из дома, куда-то шла, потом возвращалась. Пыталась найти новые занятия. У меня были прекрасные дети,
– отметила актриса.
Лавренюк думала подать в суд на клинику, но не понимает, что бы ей это дало.
Интервью с Еленой Лавренюк: смотрите видео онлайн
Как Елена Лавренюк ухаживает за собой?
Елена Лавренюк рассказала, что не делала пластических операций. Однако нормально относится, когда женщинам хочется что-то изменить в себе.
Лавренюк отметила, что является актрисой, поэтому ей важно иметь натуральный вид. Из косметических процедур Елена делает биоревитализацию, мезотерапию, которые подпитывают кожу, но не меняют внешний вид.
Актриса также поделилась, что занимается спортом и следит за своим питанием.