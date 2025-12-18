Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк. Лавренюк зізналась, що це був страшний період.

Олена Лавренюк пригадала, що чоловік її косметологині робив лазерні процедури. Подружжя мало спільну клініку. Якось акторка прийшла до лікарки та зустрілася з її чоловіком, поки чекала в коридорі.

Зірка серіалу "Кава з кардамоном" тоді лише приїхала з відпочинку та її обличчя було вкрите ластовинням. Чоловік косметологині сказав, що його потрібно зараз позбутися, адже можуть бути погані наслідки. Так, Олена погодилася записатися до нього на лазерну процедуру.

Він мені зробив страшні опіки на обличчі. Він лазером точково прибирав ластовиння. На моєму обличчі понад 60 опіків було, різних фігур. Я тиждень дивилась, думаю: "Пройде". А воно все кіркою покрилось ще. Ну, це нормально, це заживає. Ця кірка спадала, і я побачила, що понівечене обличчя. Рани, виямки – як постакне,

– поділилась Лавренюк.

Акторка додала, що сильно гримувалася, коли виходила з дому, а також почала консультуватися з лікарями. Спеціалісти сказали Лавренюк, що у неї опік, і потрібен час, щоб він пройшов.

Я не виходила з дому, впала у депресію. Мені казали, що це пройде, але треба трохи більше часу. Не казали, скільки, щоб не травмувати. Воно пройшло через два роки. І сказали ще повністю відмовитися від сонця. Не дай Боже туди попаде сонце, бо буде постпігментація, яку буде дуже складно вивести,

– розповіла Олена.

Зірка серіалу "Кава з кардамоном" пригадала, що носила величезні капелюхи, щоб захиститися від сонця, на обличчі був SPF і великий шар гриму. Лавренюк зізналась, що попрощалась з акторством. Так, Олена почала відкривати ресторани й повністю сфокусувалася на цій справі.

Це якась була віддушина. Пам'ятаю, що сиділа в тих ресторанах, не хотіла виходити на вулицю. Мені взагалі не хотілося ніякого соціуму. Я три місяці просто виходила з дому, кудись йшла, потім поверталась. Намагалась знайти нові заняття. У мене були прекрасні діти,

– зазначила акторка.

Лавренюк думала подати до суду на клініку, але не розуміє, що б їй це дало.

Інтерв'ю з Оленою Лавренюк: дивіться відео онлайн

