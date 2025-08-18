Елена Мандзюк в последнее время стала одной из самых обсуждаемых блогеров Украины. Только за это лето ее имя неоднократно оказывалось в центре громких публичных скандалов.

И кем на самом деле является украинская инфлюенсерка с миллионной аудиторией в инстаграме. Где она родилась, что известно о ее семье, детях и чем занимается сейчас – читайте в материале Show.

Детство и юность Елены Мандзюк

Женщина родилась в Хмельницком. Ее мама работала медсестрой в реанимации, где и познакомилась с отцом будущего блогера. Впоследствии оба оставили работу в медицине: мать перешла в торговлю, а отец тоже сменил профессию. По словам Елены, она не показывает родителей в своем блоге, ведь те не желают публичности, однако полностью поддерживают дочь в ее деятельности.

В инфлюенсера есть две сестры – старшая на четыре года и младшая, которая моложе ее аж на семнадцать лет.

Детство Елены было непростым – семья жила скромно, и девушкам приходилось рано становиться самостоятельными. Родители из-за работы не могли уделять достаточно времени, поэтому Мандзюк с детства привыкла самостоятельно собираться в школу и делать уроки без контроля взрослых.

У нас была небольшая комната сестрой на двоих. Сначала мы на одной кровати спали, вещами постоянно менялись, хотя она была старше. Потом у нас были кровати отдельные. Когда появилась младшая сестричка, Катя уже жила отдельно, а я в роль мамы перешла к младшей сестрой,

– вспоминала блогерша в интервью Рамине Эсхакзай.

Елена Мандзюк со старшей сестрой Екатериной / Скриншот из видео блогера в инстаграме

В то же время Елена Мандзюк нашла себя в спорте. Уже в школе самостоятельно записалась на легкую атлетику и десять лет занималась ею профессионально.

У меня просто была отдельная жизнь: обучение, тренировки, сборы, соревнования,

– рассказывала блогер, однако отметила, что своих детей в профессиональный спорт бы не отправила, хотя он и помог ей стать очень ответственной и дисциплинированной.



Елена Мандзюк / Фото из инстаграма блогера

В 2007 году Елена закончила хмельницкую ООШ №14. Впоследствии девушка поступила в Хмельницкий экономический университет на маркетинг. В студенческие годы она почувствовала настоящий интерес к учебе, но большинство знаний получала самостоятельно, ведь именно это давало ей нужную базу для будущего.

Личная жизнь Мандзюк

Известно, что после университета Елена работала в студии вебдизайна. В 25 лет она познакомилась со своим будущим мужем Русланом. Они встретились в спортзале.



Елена Мандзюк и ее муж / Фото из инстаграма блогера

В марте 2015 года они поженились. Впоследствии у пары родилось двое детей – дочь Мира и сын Лад (2019 год).



Беременная Елена Мандзюк с дочкой / Фото из инстаграма блогера

После появления первенца в 2016 году Елена завершила работу в студии и начала развивать собственный блог в инстаграме. Параллельно она тренировала девушек онлайн в рамках проекта Dream Fit. В том же году вместе с мужем открыла онлайн-магазин натуральных продуктов Green Leaf, а уже в 2020 году воплотила новую идею – кофейню "booДни".

Елена Мандзюк и ее муж / Фото из инстаграма блогера

После начала полномасштабной войны Руслан добровольно мобилизовался. Он не имел предыдущего военного опыта, однако уже стал командиром взвода беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) в составе 95-й десантно-штурмовой бригады. На передовой военный получил ранение в плечо и кисть, после чего проходил реабилитацию и вернулся на службу.

Из-за испытаний, которые принесла война, в конце 2022 года Елена сообщила о разводе с мужем. Супруги прожили в браке семь лет. Мандзюк призналась, что потеря эмоциональной связи и многочисленные трудности, включая выкидыш и операцию по удалению опухоли, стали причиной ее решения о разрыве. В то же время несмотря на развод, бывшие супруги поддерживают хорошее общение ради детей. Известно также, что Руслан продал кофейню.

Чем сейчас занимается Елена Мандзюк?

Блогер активно волонтерит с первых месяцев большой войны: доставляет гуманитарную помощь в прифронтовые зоны и организует сборы средств на нужды военных. Также она активно распространяет информацию о войне в Украине.



Елена Мандзюк с военными / Фото из ее инстаграма

Елена рассказывала, что ее блог перерос в нечто большее, чем просто рабочий инструмент. Она использует его для социальной миссии. Вместе с тем, блогер неоднократно становилась участницей публичных скандалов.

Скандалы с участием Елены Мандзюк

В 2023 году она конфликтовала с блогером Дмитрием Гуцуляком, с которым ранее сотрудничала в волонтерских проектах. По словам Елены, он ее публично оскорблял, унижал, угрожал, а также в городе распространялись истории о рэкете.

Рассказали, что он шантажирует, травит, применяет физическое насилие и этого не скрывает. Что он жестокий сексист, потому что постоянно имеет дело к женщинам. Есть много историй от женщин, как он их унижал, как угрожал, и это все реальные истории. Он в страхе держит весь город,

– отмечала Мандзюк.

Из-за угроз Елена даже получила разрешение на оружие, а полиция открыла уголовное производство.

Еще один громкий конфликт возник между Еленой и блогером Анной Алхим. После видео, где Анну попросили спеть на украинском и ее реакцией на это, Мандзюк публично призвала отписываться от коллеги. Она отмечала, что, что Алхим транслирует в своих соцсетях пророссийские нарративы. Это переросло во взаимные оскорбления и различные публичные заявления. Елена Мандзюк говорила, что ей угрожают.

Впоследствии блогеры встретились. Они отвозили помощь украинским военным, где по дороге встретились. Затем сходили вместе на подкасте, где попытались уладить конфликт.

В то же время заметим, что после скандала вокруг Анны Алхим полиция открыла против нее уголовное дело. В общем возбудили три производства, одно из которых касается даже государственной измены. Также ее высказывания начала проверять СБУ.

Недавно Алхим заявила, что переезжает жить в Дубай и возвращаться в Украину пока не планирует. По словам народного депутата Натальи Пипы, выехать ей удалось потому, что официального подозрения ей так и не выдвинули.

Недавно вокруг Елены разразился еще один скандал – из-за ее резкого комментария в соцсетях. Мандзюк написала, что негативно относится ко всему российскому. Один из подписчиков раскритиковал ее слова, и блогер резко ответила, что ее дети могут даже побить другого ребенка, если тот будет говорить на русском.

После этого против Мандзюк открыли уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины о нарушении равноправия граждан. Заявление в полицию подал народный депутат Алексей Гончаренко.

В ответ Елена заявила, что готова написать встречное заявление и объяснить свою позицию правоохранителям.