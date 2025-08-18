Олена Мандзюк останнім часом стала однією з найобговорюваніших блогерок України. Лише за це літо її ім'я неодноразово опинялося у центрі гучних публічних скандалів.

Та ким насправді є українська інфлюенсерка з мільйонною аудиторією в інстаграмі. Де вона народилася, що відомо про її сім'ю, дітей та чим займається зараз – читайте у матеріалі Show.

До теми Можуть відп*здити за російську мову, – Олена Мандзюк пояснила свій емоційний коментар про дітей

Дитинство та юність Олени Мандзюк

Жінка народилася у Хмельницькому. Її мама працювала медсестрою в реанімації, де й познайомилася з батьком майбутньої блогерки. Згодом обоє залишили роботу в медицині: мати перейшла в торгівлю, а батько теж змінив професію. За словами Олени, вона не показує батьків у своєму блозі, адже ті не бажають публічності, проте повністю підтримують доньку у її діяльності.

В інфлюенсерки є дві сестри – старша на чотири роки та молодша, яка молодша від неї аж на сімнадцять років.

Дитинство Олени було непростим – родина жила скромно, і дівчатам доводилося рано ставати самостійними. Батьки через роботу не могли приділяти достатньо часу, тому Мандзюк з дитинства звикла самостійно збиратися до школи й робити уроки без контролю дорослих.

У нас була невеличка кімната сестрою на двох. Спочатку ми на одному ліжку спали, речами постійно мінялись, хоча вона була старша. Потім у нас були ліжка окремі. Коли з'явилася молодша сестричка, Катя вже жила окремо, а я в роль мами перейшла з молодшою сестрою,

– пригадувала блогерка в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Олена Мандзюк зі старшою сестрою Катериною / Скриншот з відео блогерки в інстаграмі

Водночас Олена Мандзюк знайшла себе у спорті. Вже у школі самостійно записалася на легку атлетику і десять років займалася нею професійно.

У мене просто було окреме життя: навчання, тренування, збори, змагання,

– розповідала блогерка, проте наголосила, що своїх дітей в професійний спорт би не відправила, хоч він і допоміг їй стати дуже відповідальною та дисциплінованою.



Олена Мандзюк / Фото з інстаграму блогерки

У 2007 році Олена закінчила хмельницьку ЗОШ №14. Згодом дівчина вступила до Хмельницького економічного університету на маркетинг. В студентські роки вона відчула справжній інтерес до навчання, але більшість знань здобувала самостійно, адже саме це давало їй потрібну базу для майбутнього.

Особисте життя Мандзюк

Відомо, що після університету Олена працювала в студії вебдизайну. У 25 років вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Русланом. Вони зустрілися у спортзалі.



Олена Мандзюк та її чоловік / Фото з інстаграму блогерки

У березні 2015 року вони одружилися. Згодом у пари народилося двоє дітей – донька Міра та син Лад (2019 рік).



Вагітна Олена Мандзюк з донькою / Фото з інстаграму блогерки

Після появи первістка у 2016 році Олена завершила роботу у студії та почала розвивати власний блог в інстаграмі. Паралельно вона тренувала дівчат онлайн у межах проєкту Dream Fit. Того ж року разом із чоловіком відкрила онлайн-магазин натуральних продуктів Green Leaf, а вже у 2020 році втілила нову ідею – кав'ярню "booДні".

Олена Мандзюк та її чоловік / Фото з інстаграму блогерки

Після початку повномасштабної війни Руслан добровільно мобілізувався. Він не мав попереднього військового досвіду, однак вже став командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. На передовій військовий отримав поранення у плече та кисть, після чого проходив реабілітацію та повернувся на службу.

Через випробування, які принесла війна, у кінці 2022 року Олена повідомила про розлучення з чоловіком. Подружжя прожило у шлюбі сім років. Мандзюк зізналася, що втрата емоційного зв'язку та численні труднощі, включно з викиднем та операцією з видалення пухлини, стали причиною її рішення про розрив. Водночас попри розлучення, колишнє подружжя підтримує хороше спілкування заради дітей. Відомо також, що Руслан продав кав'ярню.

Чим зараз займається Олена Мандзюк?

Блогерка активно волонтерить з перших місяців великої війни: доставляє гуманітарну допомогу у прифронтові зони та організовує збори коштів на потреби військових. Також вона активно поширює інформацію про війну в Україні.



Олена Мандзюк з військовими / Фото з її інстаграму

Олена розповідала, що її блог переріс у щось більше, ніж просто робочий інструмент. Вона використовує його для соціальної місії. Разом із тим, блогерка неодноразово ставала учасницею публічних скандалів.

Скандали за участі Олени Мандзюк

У 2023 році вона конфліктувала з блогером Дмитром Гуцуляком, з яким раніше співпрацювала у волонтерських проєктах. За словами Олени, він її публічно ображав, принижував, погрожував, а також у місті ширилися історії про рекет.

Розповіли, що він шантажує, цькує, застосовує фізичне насилля і цього не приховує. Що він жорстокий сексист, тому що постійно має справу до жінок. Є багато історій від жінок, як він їх принижував, як погрожував, і це все реальні історії. Він в страху тримає все місто,

– зазначала Мандзюк.

Через погрози Олена навіть отримала дозвіл на зброю, а поліція відкрила кримінальне провадження.

Ще один гучний конфлікт виник між Оленою та блогеркою Анною Алхім. Після відео, де Анну попросили заспівати українською і її реакцією на це, Мандзюк публічно закликала відписуватися від колеги. Вона наголошувала на тому, що Алхім транслює у своїх соцмережах проросійські наративи. Це переросло у взаємні образи та різні публічні заяви. Олена Мандзюк казала, що їй погрожують.

Вас також може зацікавити Одні критикують, інші заступаються: чому Алхім знову у центрі скандалу та хто до нього причетний

Згодом блогерки зустрілися. Вони відвозили допомогу українським військовим, де дорогою зустрілися. Потім сходили разом на подкасті, де спробували владнати конфлікт.

Подкаст Раміни Есхакзай з Анною Алхім та Оленою Мандзюк: дивіться відео онлайн

Водночас зауважимо, що після скандалу навколо Анни Алхім поліція відкрила проти неї кримінальну справу. Загалом порушили три провадження, одне з яких стосується навіть державної зради. Також її висловлювання почала перевіряти СБУ.

Нещодавно блогерка заявила, що переїжджає жити в Дубай і повертатися в Україну поки не планує. За словами народної депутатки Наталії Піпи, виїхати їй вдалося тому, що офіційної підозри їй так і не висунули.

Нещодавно довкола Олени вибухнув ще один скандал – через її різкий коментар у соцмережах. Мандзюк написала, що негативно ставиться до всього російського. Один із підписників розкритикував її слова, і блогерка різко відповіла, що її діти можуть навіть побити іншу дитину, якщо та говоритиме російською.

Після цього проти Мандзюк відкрили кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України про порушення рівноправності громадян. Заяву до поліції подав народний депутат Олексій Гончаренко.

У відповідь Олена заявила, що готова написати зустрічну заяву і пояснити свою позицію правоохоронцям.