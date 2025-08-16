На днях против украинского блогера Елены Мандзюк полиция открыла уголовное производство по заявлению народного депутата Алексея Гончаренко. Теперь инфлюенсер рассказала о своих дальнейших шагах.

Сообщает Show 24 со ссылкой на "Общественное Хмельницкий".

Мандзюк отметила, что готова объяснить свою позицию в полиции и предоставить все необходимые данные правоохранителям.

Также блогер сообщила, что рассматривает возможность подать встречное заявление на Гончаренко за клевету и сознательное искажение ее слов. По мнению Елены, действия политика вредят ее репутации, подвергают опасности семью и провоцируют вражду в обществе.

Конфликт с Гончаренко – это не о личном. Это о принципе: готовы ли мы, украинцы, закрывать глаза на толерирование российского в тылу и носителей этой пропаганды в украинском пространстве, или мы будем защищать свою государственность и культуру. Для меня ответ очевиден,

– отметила инфлюенсерка.

Что этому предшествовало?