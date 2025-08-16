Скандал набирает новые обороты: Мандзюк готова подать встречное заявление против Гончаренко
- Елена Мандзюк готова подать встречное заявление против Алексея Гончаренко за клевету и сознательное искажение ее слов.
- Конфликт возник из-за комментария Мандзюк о детях, что привело к уголовному производству по заявлению Гончаренко по статье о нарушении равноправия граждан.
- Мандзюк заявила, что конфликт с Гончаренко является принципиальным вопросом защиты украинской государственности и культуры.
На днях против украинского блогера Елены Мандзюк полиция открыла уголовное производство по заявлению народного депутата Алексея Гончаренко. Теперь инфлюенсер рассказала о своих дальнейших шагах.
Сообщает Show 24 со ссылкой на "Общественное Хмельницкий".
Мандзюк отметила, что готова объяснить свою позицию в полиции и предоставить все необходимые данные правоохранителям.
Также блогер сообщила, что рассматривает возможность подать встречное заявление на Гончаренко за клевету и сознательное искажение ее слов. По мнению Елены, действия политика вредят ее репутации, подвергают опасности семью и провоцируют вражду в обществе.
Конфликт с Гончаренко – это не о личном. Это о принципе: готовы ли мы, украинцы, закрывать глаза на толерирование российского в тылу и носителей этой пропаганды в украинском пространстве, или мы будем защищать свою государственность и культуру. Для меня ответ очевиден,
– отметила инфлюенсерка.
Что этому предшествовало?
- Дело в том, что скандал начался после комментария Мандзюк под одним из своих постов, где она заявила, что ее дети "могут отп*зд*ть другого ребенка, который говорит на языке террористов".
- Эти слова стали основанием для обращения к правоохранителям со стороны народного депутата Алексея Гончаренко. Он заявил, что такое высказывание является разжиганием вражды. По его заявлению полиция открыла уголовное производство по статье 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.