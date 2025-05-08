Звонят со скрытых номеров и запугивают: Елена Мандзюк заявила, что ей и детям угрожают

Елена Мандзюк, которая публично осудила Анну Алхим после очередного скандала, заявила, что начала получать угрозы. Она показала скриншоты сообщений с директа, где ей угрожают и желают смерти.

Мандзюк также сообщила, что ей звонят со скрытых номеров и угрожают. Блогерша отмечает в сториз Службу безопасности Украины, чтобы там обратили внимание на Анну Алхим, пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

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На скриншотах, которыми поделилась Елена Мандзюк, люди пишут ей оскорбительные слова, желают смерти, угрожают, в том числе и ее детям. По словам блогерши, это делают сторонники Анны Алхим.

Между тем мне продолжают звонить со скрытых номеров и рассказывают, что со мной сделают и как, запугивая, что знают адрес, где учатся дети и так далее,

– рассказала блогерша.

Мандзюк возмутилась тем, что Служба безопасности Украины не реагирует на Анну Алхим и ее действия. Елена также обратилась к своим подписчикам и попросила их "не опускаться" до уровня сторонников скандальной блогерши.

Я получаю страшные угрозы не только в свою сторону, но этого не заслуживает никто, ни мои дети, ни я,

– подчеркнула Елена Мандзюк

Елена Мандзюк получает угрозы / Скриншоты из инстаграма

В одном из сториз Елена Мандзюк поделилась, что получила много угроз в директе и через звонки, а также – что ей присылали фотографии дома, где она проживает с детьми.

Почему угрожают моим детям? Их папа не может сейчас их защитить, потому что он на войне... Как так?,

– написала она.

Елена Мандзюк заявила, что ей и детям угрожают / Скриншот из инстаграма

Впоследствии Мандзюк назвала Алхим "раковой опухолью страны" и добавила, что скандальная блогерша "не запугает и не сломает" ее "своими грязными действиями". Елена добавила, что читатели Анны – ее "полное отражение".

Елена Мандзюк назвала Анну Алхим "раковой опухолью страны" / Скриншот из инстаграма

У Елены Мандзюк была одна из самых страшных ночей в жизни

Утром Елена Мандзюк сообщила, что сегодня была одна из самых страшных ночей в ее жизни. Блогерша не раскрыла подробности, но отметила, что сейчас уже все хорошо. Она попросила знакомых не писать и не звонить.

Я поняла, что это закончится, если меня не станет, или выбрать молчать. Потому что третий вариант – добиваться справедливости... Я не знаю, есть ли у меня на это силы. Откровенно не знаю, могу ли дальше, мне страшно,

– добавила Мандзюк.

Елена Мандзюк заявила, что сегодня была одна из самых страшных ночей в ее жизни / Скриншот из инстаграма

Елена Мандзюк о скандале с Анной Алхим / Скриншот из инстаграма

"Видела, что у Елены там сегодня была страшная ночь. Если что, у меня есть алиби – я в Варшаве. Это не я. А я вам говорила, что так и будет. Я вам говорила, что следующий шаг – это будет покушение на нее. Ну как бы, в принципе, так и произошло. Какой-то сценарий. И очень хуй*вый, кстати, я вам хочу сказать", – отреагировала Анна Алхим в своем телеграм-канале.

Заметим, ранее мы писали материал о последнем скандале с Анной Алхим.