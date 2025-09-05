В конце 2022 года украинский блогер и инфлюенсер Елена Мандзюк сообщила, что разводится с мужем после семи лет брака. С тех пор она редко делится подробностями личной жизни в соцсетях.

Однако в эксклюзивном комментарии для Show 24 Елена рассказала, имеет ли сейчас отношения и каким должен быть ее идеальный партнер.

Так, по словам Мандзюк, мужского внимания ей хватает – постоянно поступают приглашения на свидания, прогулки или просто знакомства. Но несмотря на это, она еще не встретила человека, которому могла бы довериться полностью.

Есть много внимания от военных и ветеранов. Это классно. Я точно знаю, что рядом должен быть человек, к которому мне захочется прислушиваться. Это действительно должен быть человек с четкой гражданской позицией, с которым мне будет что обсудить, за которым можно будет спрятаться. Мне очень важно чувствовать поддержку. Пока нет такой поддержки от мужа,

– рассказала Елена.

Полное интервью с Еленой Мандзюк читайте в рамках проекта "Интервью24".

Что известно о предыдущих отношениях Мандзюк?

Своего бывшего мужа Елена встретила в спортзале, когда ей было 25.

С Русланом они поженились в марте 2015 года.

У супругов родилось двое детей – дочь Мира и сын Лад. Девочке сейчас 9 лет, а мальчику – 6.



Елена Мандзюк с бывшим мужем и детьми / Фото из инстаграма блогера