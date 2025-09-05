Є багато уваги від військових, – блогерка Мандзюк зізналася, чи перебуває зараз у стосунках
- Олена Мандзюк після розлучення отримує багато уваги від чоловіків, але ще не знайшла людину, якій могла б повністю довіряти.
- Блогерка вважає, що її ідеальний партнер має мати чітку громадянську позицію та здатність надавати їй підтримку.
Наприкінці 2022 року українська блогерка та інфлюенсерка Олена Мандзюк повідомила, що розлучається з чоловіком після семи років шлюбу. Відтоді вона рідко ділиться подробицями особистого життя у соцмережах.
Водночас в ексклюзивному коментарі для Show 24 Олена розповіла, чи має зараз стосунки та яким має бути її ідеальний партнер.
Так, за словами Мандзюк, чоловічої уваги їй не бракує – постійно надходять запрошення на побачення, прогулянки чи просто знайомства. Та попри це, вона ще не зустріла людину, якій могла б довіритися повністю.
Є багато уваги від військових і ветеранів. Це класно. Я точно знаю, що поруч повинен бути чоловік, до якого мені захочеться прислухатись. Це дійсно повинна бути людина з чіткою громадянською позицією, з якою мені буде що обговорити, за якою можна буде сховатися. Мені дуже важливо відчувати підтримку. Поки що немає такої підтримки від чоловіка,
– розповіла Олена.
Повне інтерв'ю з Оленою Мандзюк читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
Що відомо про попередні стосунки Мандзюк?
- Свого колишнього чоловіка Олена зустріла у спортзалі, коли їй було 25.
- З Русланом вони одружилися у березні 2015 року.
- У подружжя народилося двоє дітей – донька Міра та син Лад. Дівчинці зараз 9 років, а хлопчику – 6.
Олена Мандзюк з колишнім чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму блогерки
- Після початку повномасштабного вторгнення чоловік блогерки добровільно мобілізувався. А в кінці 2022 року Олена оголосила про розлучення.
- Попри розрив, колишнє подружжя зберігає хороші стосунки заради дітей.