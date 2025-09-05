Як наслідок, Мандзюк зробила для себе несподівані висновки. Про них вона ексклюзивно розповіла для Show 24.
Вас також може зацікавити Скандал Мандзюк і Гончаренка: блогерка розповіла, чи подала зустрічний позов проти депутата
Так, Олена поділилася, що погодилася на зустріч з Анною Алхім та Раміною Есхакзай, щоб поставити крапку в суперечці, а не продовжувати сварку публічно.
Коли конфлікт уже був на піку, до мене звернулась Раміна і сказала: "Слухай, має ж бути якесь розв'язання цієї проблеми. Не можна ж просто постійно лити бруд одна на одну. Давай якось це вирішимо. От ви зустрінетеся, поговорите". Я довго думала, ми обговорювали, які мають бути умови. Я зважила всі ризики, розуміла, що мене будуть хейтити. У мене була мета знайти розв'язання цієї проблеми, не сваритися і когось ображати, тому ми пішли на інтерв'ю,
– пояснила блогерка.
І додала, що після виходу відео з нею та Алхім, отримала багато хейту.
Ти ніколи не зробиш правильний вибір – пішла б я на інтерв'ю чи ні. Я говорила спокійно, нормально, як спілкуюсь зазвичай. Людям це не сподобалось. Вони, напевно, хотіли, щоб я посилала, билася і кидалася,
– зазначила Олена.
Утім Мандзюк наголосила, що ця розмова дала їй цінний досвід, хоча зустрічатися з подібними опонентами більше не планує. "Є категорія людей, яким неможливо щось пояснити, тому що вони мають своє бачення. Поки їх власний досвід не навчить, нічого не відбудеться", – переконана інфлюенсерка.
Чому виник конфлікт між Оленою Мандзюк та Анною Алхім?
- Суперечка між блогерками почалася після того, як у мережі поширили відео з хрестин, де Анну Алхім попросили заспівати українською, але вона закотила очі й щось невдоволено пробурмотіла. Така поведінка викликала обурення й шквал критики від користувачів.
- Зокрема, тоді Олена Мандзюк публічно засудила колегу і закликала підписників масово відписатися від Алхім. Також вона звернула увагу СБУ на її висловлювання. Після цього сама Мандзюк почала отримувати дзвінки з погрозами від невідомих.
- Щоб зняти напругу, Алхім пізніше запропонувала Олені зустрітися особисто. У відповідь Мандзюк запросила її долучитися до гуманітарної поїздки на фронт, де вони й побачилися вперше. Другою стала спільна розмова у відео Раміни Есхакзай.