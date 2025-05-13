Інфлюенсерка вже їй публічно відповіла, повідомляє Show 24.

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Так, Анна Алхім поширила у своєму інстаграмі відео, де заявила, що їй вже набрид скандал і публічний конфлікт, який в неї виник з Оленою Мандзюк, відтак запропонувала блогерці особисто зустрітися в п'ятницю, 16 травня, коли вона приїде в Україну.

Зауважимо, зараз Анна Алхім перебуває у Франції.

Якщо у тебе є якісь претензії до мене – я приїду в п'ятницю, зустріньмося. Я тобі зараз публічно, як ти любиш, пропоную зустріч. Скажеш мені в очі, що саме тебе не влаштовує, за якими "російськими наративами" я працюю. Виклади всі свої звинувачення – я це вислухаю і скажу, що думаю з цього приводу. Бо в інтернеті ти дуже грізна. А якщо у тебе особисті претензії – то зустрінься зі мною, якщо вже ти затіяла цей конфлікт,
– сказала інфлюенсерка.

Олена публічно їй відповіла. Вона запропонувала Алхім відправитись з нею в гуманітарну поїздку до військових, які працюють на Курському напрямку.

Я буду везти для них машини та спорядження. У них ще є запити. Думаю ти зможеш закрити й частинку їх, тож напиши мені я тобі надішлю весь список. Поєднаємо корисне з приємним, тому запрошую тебе не просто на обід в Києві. А в цю прекрасну подорож разом,
– сказала Мандзюк.


Олена Мандзюк відреагувала на запрошення Алхім / Скриншот з інстаграм-сторіс

Анна підтримала пропозицію блогерки та заявила, що вони навіть можуть поїхати в одній машині.

Анна Алхім погодилась поїхати з Оленою Мандзюк до військових / Фото з інстаграму

Ніякої індульгенції, ніякого відбілювання, лише відповідальність за законом, який, я маю надію, запрацює,
– написала після цього в інстаграм-сторіс Олена Мандзюк.


Олена Мандзюк прокоментувала скандал з Анною Алхім / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про скандал з Анною Алхім

Нещодавно блогерка відвідала дитяче свято, де взяла участь в конкурсі – ведучий запропонував їй заспівати якусь українську пісню. На це Анна, котра після початку повномасштабного вторгнення продовжує слухати російських виконавців, що підтримують війну в Україні, і транслює це в мережі, обурливо відреагувала, закотивши очі. Це розгнівало українців навіть попри те, що інфлюенсерка все ж виконала український трек – пісню "Мужчина" Alena Omargalieva.

Олена Мандзюк публічно розкритикувала Алхім та закликала СБУ звернути увагу на скандальну блогерку. Після цього Мандзюк зіткнулась з хвилею погроз та переслідуванням.

Напередодні наша редакція писала, що кажуть блогери на тлі скандалу з Анною Алхім і зібрала усе, що відомо про новий скандал з Алхім.