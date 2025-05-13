Инфлюенсерка уже ей публично ответила, сообщает Show 24.

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Так, Анна Алхим распространила в своем инстаграме видео, где заявила, что ей уже надоел скандал и публичный конфликт, который у нее возник с Еленой Мандзюк, поэтому предложила блогеру лично встретиться в пятницу, 16 мая, когда она приедет в Украину.

Заметим, сейчас Анна Алхим находится во Франции.

Если у тебя есть какие-то претензии ко мне – я приеду в пятницу, давай встретимся. Я тебе сейчас публично, как ты любишь, предлагаю встречу. Скажешь мне в глаза, что именно тебя не устраивает, по каким "российским нарративам" я работаю. Выложи все свои обвинения – я это выслушаю и скажу, что думаю по этому поводу. Потому что в интернете ты очень грозная. А если у тебя личные претензии – то встреться со мной, если уж ты затеяла этот конфликт,
– сказала инфлюенсерка.

Елена публично ей ответила. Она предложила Алхим отправиться с ней в гуманитарную поездку к военным, которые работают на Курском направлении.

Я буду везти для них машины и снаряжение. У них еще есть запросы. Думаю ты сможешь закрыть и частичку их, поэтому напиши мне я тебе пришлю весь список. Соединим полезное с приятным, поэтому приглашаю тебя не просто на обед в Киеве. А в это прекрасное путешествие вместе,
– сказала Мандзюк.


Елена Мандзюк отреагировала на приглашение Алхим / Скриншот из инстаграм-сторис

Анна поддержала предложение блогера и заявила, что они даже могут поехать в одной машине.

Анна Алхим согласилась поехать с Еленой Мандзюк к военным / Фото из инстаграма

Никакой индульгенции, никакого отбеливания, только ответственность по закону, который, я надеюсь, заработает,
– написала после этого в инстаграм-сторис Елена Мандзюк.


Елена Мандзюк прокомментировала скандал с Анной Алхим / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о скандале с Анной Алхим

Недавно блогер посетила детский праздник, где приняла участие в конкурсе – ведущий предложил ей спеть какую-то украинскую песню. На это Анна, которая после начала полномасштабного вторжения продолжает слушать российских исполнителей, поддерживающих войну в Украине, и транслирует это в сети, возмущенно отреагировала, закатив глаза. Это разгневало украинцев даже несмотря на то, что инфлюенсерка все же исполнила украинский трек – песню "Мужчина" Alena Omargalieva.

Елена Мандзюк публично раскритиковала Алхим и призвала СБУ обратить внимание на скандальную блогершу. После этого Мандзюк столкнулась с волной угроз и преследованием.

Накануне наша редакция писала, что говорят блогеры на фоне скандала с Анной Алхим и собрала все, что известно о новом скандале с Алхим.