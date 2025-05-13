Инфлюенсерка уже ей публично ответила, сообщает Show 24.

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Так, Анна Алхим распространила в своем инстаграме видео, где заявила, что ей уже надоел скандал и публичный конфликт, который у нее возник с Еленой Мандзюк, поэтому предложила блогеру лично встретиться в пятницу, 16 мая, когда она приедет в Украину.

Заметим, сейчас Анна Алхим находится во Франции.

Если у тебя есть какие-то претензии ко мне – я приеду в пятницу, давай встретимся. Я тебе сейчас публично, как ты любишь, предлагаю встречу. Скажешь мне в глаза, что именно тебя не устраивает, по каким "российским нарративам" я работаю. Выложи все свои обвинения – я это выслушаю и скажу, что думаю по этому поводу. Потому что в интернете ты очень грозная. А если у тебя личные претензии – то встреться со мной, если уж ты затеяла этот конфликт,

– сказала инфлюенсерка.

Елена публично ей ответила. Она предложила Алхим отправиться с ней в гуманитарную поездку к военным, которые работают на Курском направлении.

Я буду везти для них машины и снаряжение. У них еще есть запросы. Думаю ты сможешь закрыть и частичку их, поэтому напиши мне я тебе пришлю весь список. Соединим полезное с приятным, поэтому приглашаю тебя не просто на обед в Киеве. А в это прекрасное путешествие вместе,

– сказала Мандзюк.