В результате, Мандзюк сделала для себя неожиданные выводы. О них она эксклюзивно рассказала для Show 24.
Так, Елена поделилась, что согласилась на встречу с Анной Алхим и Раминой Эсхакзай, чтобы поставить точку в споре, а не продолжать ссору публично.
Когда конфликт уже был на пике, ко мне обратилась Рамина и сказала: "Слушай, должно же быть какое-то решение этой проблемы. Нельзя же просто постоянно лить грязь друг на друга. Давай как-то это решим. Вот вы встретитесь, поговорите". Я долго думала, мы обсуждали, какие должны быть условия. Я взвесила все риски, понимала, что меня будут хейтить. У меня была цель найти решение этой проблемы, не ссориться и кого-то обижать, поэтому мы пошли на интервью,
– объяснила блогерша.
И добавила, что после выхода видео с ней и Алхим, получила много хейта.
Ты никогда не сделаешь правильный выбор – пошла бы я на интервью или нет. Я говорила спокойно, нормально, как общаюсь обычно. Людям это не понравилось. Они, наверное, хотели, чтобы я посылала, билась и бросалась,
– отметила Елена.
Впрочем Мандзюк отметила, что этот разговор дал ей ценный опыт, хотя встречаться с подобными оппонентами больше не планирует. "Есть категория людей, которым невозможно что-то объяснить, потому что они имеют свое видение. Пока их собственный опыт не научит, ничего не произойдет", – убеждена инфлюенсерка.
Почему возник конфликт между Еленой Мандзюк и Анной Алхим?
- Спор между блогерами начался после того, как в сети распространили видео с крестин, где Анну Алхим попросили спеть на украинском, но она закатила глаза и что-то недовольно пробормотала. Такое поведение вызвало возмущение и шквал критики от пользователей.
- В частности, тогда Елена Мандзюк публично осудила коллегу и призвала подписчиков массово отписаться от Алхим. Также она обратила внимание СБУ на ее высказывания. После этого сама Мандзюк начала получать звонки с угрозами от неизвестных.
- Чтобы снять напряжение, Алхим позже предложила Елене встретиться лично. В ответ Мандзюк пригласила ее присоединиться к гуманитарной поездке на фронт, где они и увиделись впервые. Второй стал совместный разговор в видео Рамины Эсхакзай.