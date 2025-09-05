В результате, Мандзюк сделала для себя неожиданные выводы. О них она эксклюзивно рассказала для Show 24.

Так, Елена поделилась, что согласилась на встречу с Анной Алхим и Раминой Эсхакзай, чтобы поставить точку в споре, а не продолжать ссору публично.

Когда конфликт уже был на пике, ко мне обратилась Рамина и сказала: "Слушай, должно же быть какое-то решение этой проблемы. Нельзя же просто постоянно лить грязь друг на друга. Давай как-то это решим. Вот вы встретитесь, поговорите". Я долго думала, мы обсуждали, какие должны быть условия. Я взвесила все риски, понимала, что меня будут хейтить. У меня была цель найти решение этой проблемы, не ссориться и кого-то обижать, поэтому мы пошли на интервью,

– объяснила блогерша.

И добавила, что после выхода видео с ней и Алхим, получила много хейта.

Ты никогда не сделаешь правильный выбор – пошла бы я на интервью или нет. Я говорила спокойно, нормально, как общаюсь обычно. Людям это не понравилось. Они, наверное, хотели, чтобы я посылала, билась и бросалась,

– отметила Елена.

Впрочем Мандзюк отметила, что этот разговор дал ей ценный опыт, хотя встречаться с подобными оппонентами больше не планирует. "Есть категория людей, которым невозможно что-то объяснить, потому что они имеют свое видение. Пока их собственный опыт не научит, ничего не произойдет", – убеждена инфлюенсерка.

Почему возник конфликт между Еленой Мандзюк и Анной Алхим?