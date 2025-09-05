Водночас в ексклюзивному коментарі для Show 24 Олена розповіла, чи має зараз стосунки та яким має бути її ідеальний партнер.

Так, за словами Мандзюк, чоловічої уваги їй не бракує – постійно надходять запрошення на побачення, прогулянки чи просто знайомства. Та попри це, вона ще не зустріла людину, якій могла б довіритися повністю.

Є багато уваги від військових і ветеранів. Це класно. Я точно знаю, що поруч повинен бути чоловік, до якого мені захочеться прислухатись. Це дійсно повинна бути людина з чіткою громадянською позицією, з якою мені буде що обговорити, за якою можна буде сховатися. Мені дуже важливо відчувати підтримку. Поки що немає такої підтримки від чоловіка,

– розповіла Олена.

Що відомо про попередні стосунки Мандзюк?

Свого колишнього чоловіка Олена зустріла у спортзалі, коли їй було 25.

З Русланом вони одружилися у березні 2015 року.

У подружжя народилося двоє дітей – донька Міра та син Лад. Дівчинці зараз 9 років, а хлопчику – 6.



Олена Мандзюк з колишнім чоловіком та дітьми