Однако в эксклюзивном комментарии для Show 24 Елена рассказала, имеет ли сейчас отношения и каким должен быть ее идеальный партнер.
Так, по словам Мандзюк, мужского внимания ей хватает – постоянно поступают приглашения на свидания, прогулки или просто знакомства. Но несмотря на это, она еще не встретила человека, которому могла бы довериться полностью.
Есть много внимания от военных и ветеранов. Это классно. Я точно знаю, что рядом должен быть человек, к которому мне захочется прислушиваться. Это действительно должен быть человек с четкой гражданской позицией, с которым мне будет что обсудить, за которым можно будет спрятаться. Мне очень важно чувствовать поддержку. Пока нет такой поддержки от мужа,
– рассказала Елена.
Полное интервью с Еленой Мандзюк читайте в рамках проекта "Интервью24".
Что известно о предыдущих отношениях Мандзюк?
- Своего бывшего мужа Елена встретила в спортзале, когда ей было 25.
- С Русланом они поженились в марте 2015 года.
- У супругов родилось двое детей – дочь Мира и сын Лад. Девочке сейчас 9 лет, а мальчику – 6.
Елена Мандзюк с бывшим мужем и детьми / Фото из инстаграма блогера
- После начала полномасштабного вторжения муж блогера добровольно мобилизовался. А в конце 2022 года Елена объявила о разводе.
- Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохраняют хорошие отношения ради детей.