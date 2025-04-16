После слухов о романе: Елена Мандзюк откровенно рассказала, какие у нее отношения с Тереном

Блогер Елена Мандзюк рассказала о том, что сейчас ее связывает с Александром Тереном. Также женщина вспомнила, как согласилась "стать невестой" для их совместной фотосессии.

Елена Мандзюк призналась, что сейчас ее сердце свободно, хоть был мужчина, который ее заинтересовал. С Александром Тереном блогера связывает дружба. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк, информирует Show 24.

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С Сашей у нас очень теплые отношения. Я очень уважаю его как человека. И, возможно, я просто больше намного знаю, через что он прошел за этот последний год, чем другие. И я счастлива, что он есть в моей жизни,

– сказала Елена Мандзюк.

Блогерша также рассказала о совместной фотосессии с Александром Тереном, где они предстали в образах невест. Эта съемка спровоцировала немало обсуждений и сплетен относительно их романа. И Елена призналась, что сначала не хотела участвовать, потому что понимала, что на ее месте будут ожидать победительницу "Холостяка".

"Мне было интересно с ним в кадре оказаться, было прикольно это показать своей аудитории. Это очень красивый наряд, я для себя там много узнала. Это очень красиво", – поделилась Мандзюк.

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