После слухов о романе: Елена Мандзюк откровенно рассказала, какие у нее отношения с Тереном
- Елена Мандзюк заявила, что ее с Александром Тереном связывает дружба, а ее сердце пока свободно.
- Слухи о романе возникли из-за совместной фотосессии в образах невест и отдыха на Кипре.
Блогер Елена Мандзюк рассказала о том, что сейчас ее связывает с Александром Тереном. Также женщина вспомнила, как согласилась "стать невестой" для их совместной фотосессии.
Елена Мандзюк призналась, что сейчас ее сердце свободно, хоть был мужчина, который ее заинтересовал. С Александром Тереном блогера связывает дружба. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк, информирует Show 24.
К слову Победительница "Холостяка" отреагировала на слова Елены Мандзюк о ее "фиктивных" отношениях с Тереном
С Сашей у нас очень теплые отношения. Я очень уважаю его как человека. И, возможно, я просто больше намного знаю, через что он прошел за этот последний год, чем другие. И я счастлива, что он есть в моей жизни,
– сказала Елена Мандзюк.
Блогерша также рассказала о совместной фотосессии с Александром Тереном, где они предстали в образах невест. Эта съемка спровоцировала немало обсуждений и сплетен относительно их романа. И Елена призналась, что сначала не хотела участвовать, потому что понимала, что на ее месте будут ожидать победительницу "Холостяка".
"Мне было интересно с ним в кадре оказаться, было прикольно это показать своей аудитории. Это очень красивый наряд, я для себя там много узнала. Это очень красиво", – поделилась Мандзюк.
Почему ходили слухи о романе пары
- Известно, что Елена Мандзюк и Александр Терен начали общаться в инстаграме. Они поддерживали связь, встречались на светских мероприятиях, помогали друг другу в волонтерских проектах.
- Звезды сблизились после завершения шоу "Холостяк". Когда на Александра Терена полился хейт, Елена заступалась за ветерана и помогала выстроить стратегию, чтобы приглушить эту критику.
- Сплетни о романе пары появились, когда они вместе поехали на Кипр. Еще тогда Елена и Александр заявили, что просто дружат. По словам блогера, информацию об их отдыхе "слила" в сеть Инна Белень.