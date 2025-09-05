В августе против Елены Мандзюк открыли уголовное производство по статье 161 УКУ – нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Причиной стал комментарий блогера, что ее дети могут побить других за русский язык.

Мандзюк отметила, что дело против нее никогда бы не открыли, если бы заявление не подал народный депутат – речь идет об Алексее Гончаренко. Об этом блогер рассказала в интервью Show 24.

К слову Мандзюк рассказала, как узнала об уголовном производстве и связывалась ли уже со следователем

Если бы это был случайный украинец, который решил, что в моем комментарии есть нарушение закона, то этого уголовного дела никогда не существовало бы. Я считаю, что Алексей Гончаренко злоупотребляет своими депутатскими полномочиями. Он так делает, чтобы о нем помнили, работает на свою аудиторию,

– отметила Елена Мандзюк.

Блогер уже встретилась со следователем и дала объяснения по делу в присутствии своего адвоката. Мандзюк добавила, что это был не допрос – все произошло согласно процедуре.

Когда открывается уголовное производство, ты должен дать объяснения. Можно было бы игнорировать, но я не вижу в этом смысла. Я дала простое объяснение следователю – такое, как оно есть, мне нечего скрывать. Это все происходит на глазах у всей Украины,

– заметила она.

Елена подчеркнула, что дала развернутый ответ следователю, чтобы все было понятно. Сейчас больше никаких новостей по ее делу нет. Однако блогер понимает, что эта ситуация притягивает к себе много внимания.

По словам Мандзюк, Алексей Гончаренко использует открытие уголовного производства как давление на нее, в частности финансовое. Женщина ведет предпринимательскую деятельность в инстаграме уже 9-10 лет.

Я выпускаю рекламу, Гончаренко делает скриншот и пишет: "Вам нормально работать с людьми, против которых открыто уголовное производство?" Я не думала, что депутаты такой фигней занимаются: сидят комментарии вычитывают у блогеров или смотрят, что я рекламирую,

– поделилась Мандзюк.

Блогер отметила, что воспитывает и обеспечивает двух детей, отец которых воюет, ведет честную предпринимательскую деятельность и имеет честную гражданскую позицию.

Кроме постоянного психологического давления, который я начала получать в обостренной форме именно после Гончаренко, он меня еще пытается лишить заработка. Я офигела от того, что представитель государства, народа вот так обращается с украинцами. Мне страшно, что это все происходит,

– призналась Елена.

