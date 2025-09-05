Мандзюк отметила, что дело против нее никогда бы не открыли, если бы заявление не подал народный депутат – речь идет об Алексее Гончаренко. Об этом блогер рассказала в интервью Show 24.

К слову Мандзюк рассказала, как узнала об уголовном производстве и связывалась ли уже со следователем

Если бы это был случайный украинец, который решил, что в моем комментарии есть нарушение закона, то этого уголовного дела никогда не существовало бы. Я считаю, что Алексей Гончаренко злоупотребляет своими депутатскими полномочиями. Он так делает, чтобы о нем помнили, работает на свою аудиторию,

– отметила Елена Мандзюк.

Блогер уже встретилась со следователем и дала объяснения по делу в присутствии своего адвоката. Мандзюк добавила, что это был не допрос – все произошло согласно процедуре.

Когда открывается уголовное производство, ты должен дать объяснения. Можно было бы игнорировать, но я не вижу в этом смысла. Я дала простое объяснение следователю – такое, как оно есть, мне нечего скрывать. Это все происходит на глазах у всей Украины,

– заметила она.

Елена подчеркнула, что дала развернутый ответ следователю, чтобы все было понятно. Сейчас больше никаких новостей по ее делу нет. Однако блогер понимает, что эта ситуация притягивает к себе много внимания.

По словам Мандзюк, Алексей Гончаренко использует открытие уголовного производства как давление на нее, в частности финансовое. Женщина ведет предпринимательскую деятельность в инстаграме уже 9-10 лет.

Я выпускаю рекламу, Гончаренко делает скриншот и пишет: "Вам нормально работать с людьми, против которых открыто уголовное производство?" Я не думала, что депутаты такой фигней занимаются: сидят комментарии вычитывают у блогеров или смотрят, что я рекламирую,

– поделилась Мандзюк.

Блогер отметила, что воспитывает и обеспечивает двух детей, отец которых воюет, ведет честную предпринимательскую деятельность и имеет честную гражданскую позицию.

Кроме постоянного психологического давления, который я начала получать в обостренной форме именно после Гончаренко, он меня еще пытается лишить заработка. Я офигела от того, что представитель государства, народа вот так обращается с украинцами. Мне страшно, что это все происходит,

– призналась Елена.

Что еще известно о деле?