Мандзюк зазначила, що справу проти неї ніколи б не відкрили, якби заяву не подав народний депутат – йдеться про Олексія Гончаренка. Про це блогерка розповіла в інтерв'ю Show 24.

До слова Мандзюк розповіла, як дізналась про кримінальне провадження і чи зв'язувалась уже зі слідчим

Якби це був випадковий українець, який вирішив, що в моєму коментарі є порушення закону, то цієї кримінальної справи ніколи не існувало б. Я вважаю, що Олексій Гончаренко зловживає своїми депутатськими повноваженнями. Він так робить, щоб про нього пам'ятали, працює на свою аудиторію,

– наголосила Олена Мандзюк.

Блогерка вже зустрілася зі слідчим і дала пояснення по справі у присутності своєї адвокатки. Мандзюк додала, що це був не допит – все відбулося згідно з процедурою.

Коли відкривається кримінальне провадження, ти маєш дати пояснення. Можна було б ігнорувати, але я не бачу в цьому сенсу. Я дала просте пояснення слідчому – таке, як воно є, мені немає чого приховувати. Це все відбувається на очах у всієї України,

– зауважила вона.

Олена підкреслила, що дала розгорнуту відповідь слідчому, аби все було зрозуміло. Наразі більше ніяких новин по її справі немає. Однак блогерка розуміє, що ця ситуація притягує до себе багато уваги.

За словами Мандзюк, Олексій Гончаренко використовує відкриття кримінального провадження як тиск на неї, зокрема фінансовий. Жінка веде підприємницьку діяльність в інстаграмі вже 9-10 років.

Я випускаю рекламу, Гончаренко робить скриншот і пише: "Вам нормально працювати з людьми, проти яких відкрито кримінальне провадження?" Я не думала, що депутати такою фігнею займаються: сидять коментарі вичитують у блогерів або дивляться, що я рекламую,

– поділилась Мандзюк.

Блогерка наголосила, що виховує і забезпечує двох дітей, батько яких воює, веде чесну підприємницьку діяльність і має чесну громадянську позицію.

Окрім постійного психологічного тиску, який я почала отримувати в загостреній формі саме після Гончаренка, він мене ще намагається позбавити заробітку. Я офігіла від того, що представник держави, народу ось так поводиться з українцями. Мені страшно, що це все відбувається,

– зізналась Олена.

Що ще відомо про справу?