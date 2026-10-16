Елена Шоптенко эмоционально "разнесла" комментаторов, обвинивших Федишин в потере ребенка

Танцовщица Елена Шоптенко публично встала на защиту певицы Ирины Федишин, которую раскритиковали в сети после трагической потери ребенка. Хореограф резко осудила комментаторов, считающих горе артистки наказанием за ее открытость.

Звезда поделилась своими размышлениями о жестокости общества на своей странице в инстаграме. Она призналась, что ее сильно пугает тенденция, когда открытость человека дает другим "зеленый свет" на то, чтобы добивать его в самые тяжелые моменты жизни.

Знаменитость вспомнила, как после собственной свадьбы столкнулась с волной негатива в сети. Тогда под праздничными фотографиями ей подсчитывали браки, обсуждали возраст, деньги и даже предсказывали скорый развод, оправдывая это тем, что публичные люди должны быть готовы к такому отношению.

Но откуда взялось убеждение, что публичность – это согласие терпеть грязь? Это никогда не было согласием на то, что по твоим эмоциям можно безнаказанно топтаться,

– возмутилась Елена.

Танцовщица подчеркнула, что жить с осознанием того, что даже в трагедии найдутся желающие осудить, – это абсолютная ненормальность и отсутствие адекватности. Она обратилась к тем женщинам, которые писали позорные слова Ирине, с риторическим вопросом.

Подошла бы хоть одна из этих женщин к матери в коридоре больницы, которая трагически потеряла ребенка? Хватило бы духу посмотреть ей в заплаканные глаза и сказать: "Это потому, что ты фотографировалась для инстаграма",

– спросила Шоптенко.

Хореограф подчеркнула, что экран телефона создает лишь иллюзию безнаказанности, но за каждым профилем стоит живой человек со своими ранами. Она призвала подписчиков остановиться и подумать, прежде чем изливать желчь на незнакомцев.

Елена Шоптенко / Фото из инстаграма танцовщицы

Добавим, что в День памяти нерожденных детей Ирину Федишин публично поддержала Наталья Карпа. Она также призвала общество быть более человечным.