Известная актриса, которой приписывают роман с Цымбалюком, "засветила" кольцо на правой руке
- Елена Светлицкая показала в инстаграм-сторис кольцо на правой руке, что вызвало слухи о ее возможном романе с Тарасом Цимбалюком.
- Слухи о романе с Цимбалюком подпитывают их совместные появления на публике и заявления актрисы о занятом сердце.
В сети в последнее время активно обсуждают возможный роман украинских актеров Елены Светлицкой и Тараса Цимбалюка. Слухи подогрело новое видео знаменитости, где она показалась со своими украшениями.
Ролик Светлицкая показала в инстаграм-сторис. Внимательные пользователи на безымянном пальце Елены заметили кольцо.
Интересно Тина Кароль неожиданно заговорила о свидании и заинтриговала поклонников
В сторис актриса рассказала, что из-за перебоев со светом, теплом и водой она вместе с дочерьми – Марией и Верой – поехали в отель, где есть электроэнергия.
Видео Елена снимала в машине. В ролике можно заметить, что на безымянном пальце ее правой руки есть кольцо. Некоторые предположили, что украшение похоже на обручальное кольцо, что и усилило разговоры об отношениях Светлицкой и Цимбалюка.
Впрочем, если посмотреть страницу актрисы в инстаграм, становится понятно: это кольцо она носит уже около года. В январе 2025 актриса опубликовала видео, в котором показывала новое украшение Cartier – именно о нем она давно мечтала. До того на этом же пальце Светлицкая носила только одно кольцо с бриллиантом, а впоследствии добавила еще одно. Уже тогда подписчики писали в комментариях, что украшение "выглядит так, будто она замужем".
Для справки! Елена Светлицкая была в браке с мужем Николаем в течение 10 лет. В 2025 году пара официально сообщила о разводе.
Почему ходят слухи о романе Елены Светлицкой и Тараса Цымбалюка?
- Актеры часто проводят время вместе: они выступали вместе в театре, имеют общих друзей, путешествовали одной компанией и снимали контент для соцсетей.
- В прошлом году Елену и Тараса заметили во Львове – тогда они прогуливались по центру города, держась за руки.
- Несмотря на это, оба актера отмечали, что между ними только дружба.
- В то же время и дальше появляются вместе на публике: недавно посетили показ сериала "Тихая Нава", а затем вместе поехали на отдых в Буковель.
- Дополнительной интриги добавило и признание Светлицкой в январе – актриса сообщила, что ее сердце занято, однако личность мужчины решила не раскрывать.