Известная актриса, которой приписывают роман с Цымбалюком, "засветила" кольцо на правой руке

В сети в последнее время активно обсуждают возможный роман украинских актеров Елены Светлицкой и Тараса Цимбалюка. Слухи подогрело новое видео знаменитости, где она показалась со своими украшениями.

Ролик Светлицкая показала в инстаграм-сторис. Внимательные пользователи на безымянном пальце Елены заметили кольцо.

В сторис актриса рассказала, что из-за перебоев со светом, теплом и водой она вместе с дочерьми – Марией и Верой – поехали в отель, где есть электроэнергия.

Видео Елена снимала в машине. В ролике можно заметить, что на безымянном пальце ее правой руки есть кольцо. Некоторые предположили, что украшение похоже на обручальное кольцо, что и усилило разговоры об отношениях Светлицкой и Цимбалюка.

Елена Светлицкая "засветила" кольцо на правой руке / Скриншот из инстаграм-сторис

Впрочем, если посмотреть страницу актрисы в инстаграм, становится понятно: это кольцо она носит уже около года. В январе 2025 актриса опубликовала видео, в котором показывала новое украшение Cartier – именно о нем она давно мечтала. До того на этом же пальце Светлицкая носила только одно кольцо с бриллиантом, а впоследствии добавила еще одно. Уже тогда подписчики писали в комментариях, что украшение "выглядит так, будто она замужем".

Для справки! Елена Светлицкая была в браке с мужем Николаем в течение 10 лет. В 2025 году пара официально сообщила о разводе.

Почему ходят слухи о романе Елены Светлицкой и Тараса Цымбалюка?