Об этом она рассказала в комментарии для "Радио Люкс".
Ведущий спросил Тину Кароль, есть ли в ее жизни сейчас свидания. Артистка призналась, что в течение последнего месяца действительно ходила на встречи, однако подробности раскрывать не стала.
Заметим, что еще в июне прошлого года Тина Кароль в комментарии для "Нашего радио" говорила, что не ходит на свидания.
Что еще Тина Кароль ранее рассказывала о личной жизни?
- В 2013 году певица потеряла мужа – продюсер Евгений Огир умер после длительной борьбы с онкологией. В браке у пары родился сын Вениамин, который сейчас учится в Великобритании.
- В прошлом году в годовщину смерти Евгения Тина опубликовала откровенный пост, в котором призналась: после многих лет одиночества она почувствовала готовность двигаться дальше и открываться новым отношениям. По словам Кароль, это стало возможным только теперь – когда ее сын повзрослел и способен понять ее решение.
- Впоследствии артистка рассказывала, что для нее важны не материальные вещи, а внутренние качества партнера. Тине Кароль импонируют мудрые, сильные, уравновешенные и спокойные мужчины, независимо от их финансового статуса.