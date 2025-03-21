Ностальгия накатила на меня, – актриса Елена Светлицкая призналась, что слушает песни Меладзе

Актриса Елена Светлицкая рассказала, что иногда слушает песни Меладзе, однако не уточнила о ком идет речь: о Валерии или Константине. В то же время женщина понимает, что ее признание может вызвать возмущение в украинского общества.

Об этом Елена Светлицкая рассказала в интервью Славе Демину, информирует Show 24. На такое признание актрисы интервьюер отреагировал довольно критически.

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Мне даже стыдно признаться, честно говоря. Но есть некоторые песни Меладзе на русском языке, которые я вспоминаю, и мне хочется их попеть. Я могу тихонько, пока никто не видит, послушать,

– сказала актриса.

Елена Светлицкая поделилась, что когда-то хотела стать участницей группы "ВИА Гра", продюсером которого был Константин Меладзе, и даже прошла кастинг. Однако ей не хватило веры в себя.

Елена Светлицкая понимает, что может столкнуться с критикой

Актриса понимает, что может столкнуться с критикой от украинцев из-за того, что слушает русские песни. Поэтому Слава Демин спросил, жалеет ли она о своем признании, которое сделала на эмоциях.

Нет, не жалею. Это я. Зачем врать себе и другим?,

– ответила Светлицкая.

Интервьюер напомнил актрисе, что прослушивая песни российских артистов (даже один раз), украинцы финансируют войну. Елена Светлицкая ответила, что осознает это, но оправдалась ностальгией.

Один раз я могу послушать. Ну, ностальгия накатила на меня,

– добавила она.

Интервью с Еленой Светлицкой: смотрите видео онлайн

Напомним, в этом же интервью Елена Светлицкая рассказала, что до сих пор не развелась с мужем, однако супруги понимают, что это нужно сделать. О разводе с Николаем актриса объявила еще в январе.